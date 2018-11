Settant' anni di successi tra cinema | tv e teatro | chi era Carlo Giuffré

Made in Italy - via alle riprese della nuova serie Taodue dedicata alla moda degli anni Settanta : La Taodue rimette nella fondina la pistola e tira fuori ago e filo. Un po' riduttivo, forse, eppure la casa di produzione di Pietro Valsecchi ha annunciato, nelle ore scorse, l'apertura del set di una sua nuova serie tv, questa volta lontana anni luce dal mondo del polizieschi che tanta fortuna gli ha portato: Made in Italy sarà infatti una serie dedicata alla nascita della grande moda italiana negli anni Settanta.Milano, New York ed il ...

Settantacinque anni fa il rastrellamento del Ghetto di Roma - Raggi : 'Una ferita' - Conte : 'Il passato ci insegni' : Virginia Raggi: una ferita incisa nella città "Siamo qui per celebrare - ha ricordato la sindaca di Roma Virginia Raggi , - come ogni anno, la deportazione degli ebrei dal Ghetto; il 16 ottobre del ...

Terremoto - Settantamila edifici inagibili : otto anni per ricostruire tutto : Ma questa è una partita tutta politica. Che la terra misurata in gradi Richter non potrà mai capire o giocare. Ultimo aggiornamento: 09:43

La Provincia ricorda i Settanta anni della Costituzione italiana : ... gli studenti hanno aperto un dibattito con il Procuratore Cardella, sui temi di attualità legati al caso Cucchi, tornato recentemente alla ribalta della cronaca, dopo la confessione di un ...

Doppia stagione e nuove produzioni per i Settant'anni del Teatro Bianconi : In cartellone, 14 spettacoli e 4 appuntamenti per bambini. Protagonista del primo pomeriggio è Marco Cavallaro , già acclamato lo scorso anno, che domenica 14 ottobre alle 18 torna per presentare il ...

Piemonte - stop dal 15 ottobre ai diesel Euro3 : ma se chi guida ha Settant'anni niente blocco antismog : Nuova proroga all'avvio dei divieti già in vigore nel resto del bacino padano, in arrivo ordinanza-colabrodo con una raffica di esenzioni tra cui quella per i nonni

Quel “pannolino rosso” di Jeremy Corbyn è un rottame degli anni Settanta che ritornano : La politica britannica e Quella americana sono curiosamente sincronizzate tra loro”, ha scritto Andrew Sullivan sul New York Magazine. “Margaret Thatcher precorse Ronald Reagan, quando entrambi i paesi virarono improvvisamente a destra negli anni Ottanta. John Major, poi, emerse come il successore m

Settantenne violentata a Milano mentre rientrava a casa - fermato un romeno di 40 anni : Il presunto autore della violenza sessuale e della rapina commessa il 21 settembre 2018 ai danni di una donna di 70 anni, a Milano, è stato fermato dalla polizia. Si tratta di un cittadino romeno di ...

I 10 migliori film ambientati negli anni Settanta : Le decadi più controverse del nostro passato recente sono gli anni Sessanta e anni Settanta. Almeno per la parte occidentale del pianeta. Ma se gli anni Sessanta sono quelli delle speranze infrante (prima i movimenti culturali poi in America l’omicidio Kennedy, poi ancora la Luna), i Settanta sono invece il decennio della depressione, della disco, delle bombe, degli attentati, ma anche della guerra in Vietnam e della punta massima di spionaggio ...

"Che colpa abbiamo noi se siamo rock anche a Settant'anni" : Ai miei spettacoli c'è un 15-20 per cento di ragazzi giovani che si divertono molto', sottolinea Shel. Naturalmente personaggi come loro sono una miniera di ricordi; a casa di Vandelli ai tempi d'oro ...

Truffa rimborsi Lega - 49 milioni di euro verranno prelevati a rate per Settant’anni : L'intesa tra i Legali del Carroccio e la Procura di Genova per il prelievo dei 49 milioni di euro è stata raggiunta. "Non si tratta di un accordo" - ha precisato il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi - ma di una istanza da parte della difesa che attiene alle modalità di sequestro preventivo ed eseguibile".Continua a leggere

Settant'anni con Tex. A Milano la mostra sull'eroe a fumetti più amato d'Italia : L'esposizione è destinata agli appassionati di ogni età, ma è pensata anche per chi si volesse avvicinare per la prima volta al mondo grintoso, antirazzista e nemico di ogni ingiustizia di Tex e di ...

Settant'anni di Tex - un mito dei fumetti - in mostra : È il 30 settembre 1948 quando nelle edicole italiane debutta il primo albo a striscia di Tex, il personaggio creato da Gianluigi Bonelli e realizzato graficamente da Aurelio Galeppini, destinato a diventare il più amato eroe del fumetto italiano e uno dei più longevi del fumetto mondiale.Settant'anni dopo, Sergio Bonelli Editore celebra il ranger con una grande mostra dal titolo "Tex. 70 anni di un mito", aperta dal 2 ...

Tex Willer - i Settant'anni di un mito celebrati in una mostra a Milano : È il 30 settembre 1948 quando nelle edicole italiane debutta il primo albo a striscia di Tex, il personaggio creato da Gianluigi Bonelli e realizzato graficamente da Aurelio Galleppini, destinato a ...