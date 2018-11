Serie TV The Witcher | ecco le esilaranti reazioni dei fan al Geralt di Henry Cavill

Henry Cavill : prima immagine da "The Witcher" Serie tv in arrivo su Netflix : un ritorno in tv per il celeberrimo Henry Cavill . L'attore che è conosciuto prettamente per essere stato il nuovo volto di Superman al cinema, è stato scelto per interpretare il protagonista di 'The ...

Netflix presenta l'attrice che interpreterà Triss Merigold nella Serie TV di The Witcher : Triss Merigold non potrà naturalmente mancare nella serie Netflix di The Witcher, e la produzione svela finalmente il personaggio, di cui ora possiamo vedere il volto che lo interpreterà, riporta Comicbook.Netflix ha annunciato di aver selezionato l'attrice Anna Shaffer per il ruolo di Triss, la quale interpreterà dunque il personaggio a fianco di Henry Cavill nei panni di Geralt.Tra i membri del cast abbiamo anche Eamon Farren nei panni di ...

Ecco Henry Cavill nei panni di Geralt : la Serie Netflix di The Witcher si mostra in un primo teaser : Cogliendo di sorpresa pressoché chiunque, il profilo Facebook di Netflix Polonia ha pubblicato solo qualche minuto fa un primissimo teaser della serie TV dedicata a The Witcher, che nonostante duri solo qualche secondo offre ampi argomenti di discussione a tutti coloro che stanno aspettando di poter mettere gli occhi sulla serie.Il teaser mostra infatti Henry Cavill nei panni del celebre Geralt di Rivia, offrendoci per la prima volta la ...

Il produttore esecutivo della Serie animata di Castlevania sarebbe in trattative per realizzare una Serie TV basata su The Legend of Zelda : Come segnala Gematsu, Adi Shankar, produttore esecutivo della serie animata di Castlevania, è in trattative per produrre una serie TV basata sul franchise di Nintendo, The Legend of Zelda, secondo un report di TheWrap.In un post su Instagram, in precedenza, con la didascalia "il successo di Castlevania ha creato questa opportunità", ha detto Shankar, "posso confermare che sto lavorando con una società di giochi giapponese storica per adattare ...

Orange is The New Black - Netflix cancella la Serie. La stagione 7 sarà l euro ultima : La notizia viene diffusa nella tarda serata di ieri. La stagione sette di Orange is the New Black , prevista su Netflix la prossima estate, sarà l''ultima. Cala così il sipario su una tra le serie più ...

Orange Is the New Black cancellata : la settima stagione sarà l’ultima della rivoluzionaria Serie : Brutte notizie per le detenute di Litchfield e per i loro fan: Orange Is the New Black è stata cancellata. La notizia era nell'aria già da un po' ma solo qualche ora è diventata ufficiale con un video che le protagoniste hanno deciso di pubblicare per ringraziare i fan e promettere scintille nella settima e ultima stagione della serie. Il cast ha annunciato che l'imminente settima stagione di Orange is The New Black sarà l'ultima. Nel video ...

Kunal Nayyar di The Big Bang Theory sul finale di Serie e una strana coincidenza : “Ancora non lo accetto” : Come il resto del cast, anche Kunal Nayyar di The Big Bang Theory ha difficoltà ad accettare la fine della serie. Due mesi fa, Warner Bros. e il network CBS hanno annunciato che la dodicesima stagione sarebbe stata l'ultima, e la notizia ha sconvolto tutti gli attori. Nel corso di un'intervista al The Ellen DeGeneres Show, Kunal Nayyar di The Big Bang Theory ha confessato di non aver ancora accettato a pieno il fatto che la fine della serie è ...

La Serie di Sonic the Hedgehog ha venduto 800 milioni di copie : Sega ha pubblicato un elenco con i dati di vendita delle sue IP, con Sonic the Hedgehog che si posiziona ai vertici con ben 800 milioni di copie vendute da quando il Blue Blur è apparso nel 1991.Come segnala Videogamer, il report di Sega ha anche confermato che Persona e Yakuza hanno venduto rispettivamente 9,3 milioni e 11 milioni di unità in tutto il mondo, mentre Puyo Puyo ha piazzato 27 milioni di unità.Parlando di Yakuza, sembra che il ...

The first - Stagione 1 - - Teste di Serie : É il caso di soffermarci, dunque, sull'ultimo prodotto meritevole di interesse, di cui ogni appassionato di scienza e fantascienza non dovrebbe rinunciare per niente al mondo: si tratta di The first ,...

Matthew Weiner sulla sua nuova Serie : “The Romanoffs non somiglia per niente a Mad Men” : Se fai il tuo esordio da showrunner con una serie come Mad Men, è naturale che sulla tua opera successiva si concentri una grande attenzione. Al netto di una evidente emozione, però, Matthew Winer appare rilassato e felice di parlare finalmente con la stampa della sua nuova creatura, The Romanoffs (di cui abbiamo recensito i primi due episodi), che esordisce il 12 ottobre su Amazon Prime Video. Ogni episodio di The Romanoffs – una serie ...