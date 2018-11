Serie tv | che cosa guardare a novembre

Netflix presenta l'attrice che interpreterà Triss Merigold nella Serie TV di The Witcher : Triss Merigold non potrà naturalmente mancare nella serie Netflix di The Witcher, e la produzione svela finalmente il personaggio, di cui ora possiamo vedere il volto che lo interpreterà, riporta Comicbook.Netflix ha annunciato di aver selezionato l'attrice Anna Shaffer per il ruolo di Triss, la quale interpreterà dunque il personaggio a fianco di Henry Cavill nei panni di Geralt.Tra i membri del cast abbiamo anche Eamon Farren nei panni di ...

Serie C - 11 club penalizzati : -11 per la Lucchese - -8 per il Matera. Lecce prosciolto : Undici club di Serie C sono stati penalizzati del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare a seguito di violazioni CO.VI.SO.C.. La sanzione più pesante per la Lucchese , -11, . Punite anche ...

Ecco Henry Cavill nei panni di Geralt : la Serie Netflix di The Witcher si mostra in un primo teaser : Cogliendo di sorpresa pressoché chiunque, il profilo Facebook di Netflix Polonia ha pubblicato solo qualche minuto fa un primissimo teaser della serie TV dedicata a The Witcher, che nonostante duri solo qualche secondo offre ampi argomenti di discussione a tutti coloro che stanno aspettando di poter mettere gli occhi sulla serie.Il teaser mostra infatti Henry Cavill nei panni del celebre Geralt di Rivia, offrendoci per la prima volta la ...

Dolcetto o scherzetto in Serie A? E’ la notte di Halloween - tra acquisti top e prestazioni ‘horror’ : chi ha entusiasmato e chi ha deluso : Dolcetto o scherzetto? Il campionato di Serie A è entrato nella fase importante, dopo le prime giornate è arrivato il momento dei primi bilanci. La classifica è guidata dalla Juventus, un solo passo falso per la squadra di Massimiliano Allegri contro il Genoa, per il resto percorso netto anche in Champions League. Alle spalle Inter e Napoli, sorprendente il percorso della squadra di Luciano Spalletti che dopo un inizio difficile si è ...

Serie C 2018-2019 : raffica di penalizzazioni - 11 punti tolti alla Lucchese. Le 11 squadre coinvolte e tutte le sanzioni : raffica di penalizzazioni in Serie C: il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare hanno infatti inflitto delle pesanti sanzioni a ben 11 squadre che partecipano al terzo campionato italiano per importanza a causa della violazioni Covisoc. Spiccano gli 11 punti alla Lucchese, 8 per il Matera, 3 per il Cuneo, 2 per il Monopoli, 1 a testa ad altre sette formazioni mentre il Lecce, iscritto alla Serie B, è stato prosciolto. Non ...

Serie TV - gli attori che guadagnano di più : Sofia Vergara stacca tutti (grazie alle pubblicità) : Sofia Vergara Sofia Vergara e Jim Parsons si confermano i paperoni della televisione americana, almeno sul fronte delle Serie tv. I protagonisti rispettivamente di Modern Family e di The Big Bang Theory dominano, infatti, la classifica stilata da Forbes sulle attrici e gli attori del piccolo schermo che hanno guadagnato di più nel 2018 (il periodo considerato va dal 1° giugno 2017 fino al 1° giugno di quest’anno). La moglie di Joe Manganiello ...

Clamoroso Serie C - penalizzazioni per 11 squadre : classifiche nuovamente stravolte : Sono ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie C, dopo il caos dovuto ai ripescaggi sono arrivate nuove importanti novità e penalizzazioni: undici club di Serie C sono stati sanzionati con punti di penalizzazione, da scontarsi nella corrente stagione, da parte del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare per le violazioni. E’ stato invece prosciolto il Lecce in Serie B. Penalizzate con 11 punti di penalizzazione ...

Homecoming - la Serie thriller con Julia Roberts che ricorda Hitchcock : L’offerta di serie tv di altissima qualità si è ampliata e noi utenti abbiamo assistito a un progressivo allungarsi dei singoli episodi, che dai tradizionali quaranta minuti dei drama, si sono spostati in certi casi ben oltre i cinquanta, fino a raggiungere le dimensioni di brevi film. Questo accade soprattutto sui servizi streaming, che non sono vincolati ai tempi di un palinsesto, e non è per forza negativo, anzi. Tuttavia, a volte il ...

Ryan Hansen in Veronica Mars : il ritorno di Casablancas e tutto ciò che sappiamo sul revival della Serie : La notizia è ormai nota da un po' ma quello che il pubblico non sapeva ancora è che Ryan Hansen in Veronica Mars avrebbe ripreso il suo ruolo di Dick Casablancas. La conferma è arrivata sui social proprio dall'attore attualmente impegnato nella serie YouTube Red Ryan Hansen e ha reso subito felici i fan. Ryan Hansen in Veronica Mars riprenderà il ruolo di quella che per anni è stata la spina nel fianco del personaggio interpretato da Kristen ...