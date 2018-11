Serie B | Salernitana e Lecce non sbagliano | Livorno e Crotone ko

Serie B - la Salernitana inguaia il Livorno. All'Arechi finisce 3-1 : SALERNO - Fortino Arechi . I granata, nel loro stadio, continuano a non perdere e battono il Livorno 3-1 portandosi al terzo posto in classifica con 17 punti, in coabitazione con il Verona,, due in ...

Serie BKT nona giornata giusto pareggio tra Crotone – Salernitana : Crotone 1 Salernitano 1 Marcatori: 50° Bocalon, 85° Simy Crotone (4-3-1-2): Cordaz, Faraoni, Sampirisi, Vaisanen, Martella, Rohden, Barberis, Molina (Crociata),

Serie B Crotone-Salernitana - probabili formazioni e diretta alle 21. Dove vederla in tv : CROTONE - Stasera alle 21 Crotone e Salernitana scendono in campo per il posticipo della nona giornata del campionato di Serie B. Per il tecnico dei calabresi Stroppa l'obiettivo è trovare la ...

Serie BKT nona giornata Crotone – Salernitana stadio Ezio Scida domenica 28 ottobre ore 21 - 00 : I 23 convocati di Stroppa: Cordaz, Curado, Cuomo, Golenic, Rohden, Firenze, Stoian, Faraoni, Figliuzzi, Crociata, Budimir, Barberis, Marchizza, Molina, Zanellato,

Serie B : pari per Zenga con il Verona - Salernitana ok col Perugia : Il Venezia ferma sull'1-1 i gialloblù, che perdono due punti dal Pescara capolista, i granata battono 2-1 il Perugia e sono terzi

Serie B - risultati in diretta live della ottava giornata : Salernitana-Perugia 0-0 e Venezia-Verona 0-1 : Salernitana-Perugia 0-0 live Salernitana, 3-5-2,: Micai; Migliorini, Gigliotti, Mantovani; Casasola, Castiglia, Di Tacchio, Mazzarani, Vitale; Djuric, Jallow. All. Colantuono Perugia, 4-3-1-2,: ...

Sognando la Serie A – Agustín Vuletich - attaccante della Salernitana : Agustín Vuletich è un calciatore argentino, di origini croate, attaccante della Salernitana. Inizia la carriera nelle giovanili del Vélez Sársfield, debutta nella partita Vélez-Arsenal, terminata 3-0, entra al posto di Juan Manuel Martínez nei minuti finali. Il primo gol da professionista arriva il 23 aprile, in Vélez Sársfield-Quilmes (2-3), rete realizzata in pieno recupero. Il 28 gennaio 2012 firma un contratto che lo lega fino a ...