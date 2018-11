Serie A femminile | i recuperi | Roma-Tavagnacco 2-2 | Juve-Orobica 5-0 Gol e highlights

Volley femminile - Serie A1 2018-2019. Seconda giornata. Scandicci-Novara : fuori i secondi - Conegliano riposa : Fari puntati su Scandicci dove si affrontano le due formazioni che dovrebbero contendere alla favorita Conegliano (domani a riposo) lo scudetto. Le due sfidanti sono la Savino del Bene e l’Igor Gorgonzola Novara che hanno iniziato bene domenica scorsa la loro avventura in campionato, battendo rispettivamente il Filottrano in trasferta e il Brescia in casa. Novara avrà una Egonu in più nel motore visto che l’attaccante più forte del Mondiale ...

Samsung Volley Cup – Serie A1 femminile : il Club Italia ospita Filottrano : Serie A1 femminile: il Club Italia ospita Filottrano per il secondo turno stagionale Il Club Itali a Crai torna in campo domani pomeriggio a caccia dei primi punti in questa Samsung Volley Cup. La squadra federale, archiviata la sconfitta per 0-3 subita a Monza con la Saugella Team, farà il suo esordio tra le mura del Pala Pavesi per sfidare nel secondo turno del Campionato di A1 la Lardini Filottrano. Nella prima giornata la formazione ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : prima di campionato con ko per Club Crai Italia : Una netta sconfitta per il Club Crai Italia nella prima giornata di Serie A1 Femminile Parte con una sconfitta per 3-0 (25-21, 25-15, 25-18) l’avventura del Club Italia Crai nella Samsung Volley Cup. La prima giornata di campionato, oggi, ha visto la formazione allenata da Massimo Bellano impegnata sul campo della Saugella Team Monza. Il pomeriggio pre-gara si è aperto all’insegna delle emozioni con le premiazioni delle ragazze ...

Basket - Serie A1 femminile 2018-2019 : i risultati della quarta giornata. Venezia batte Napoli nel big match - primo acuto per il Geas : La quarta giornata di Serie A1 femminile restringe a due le formazioni al comando della classifica: Schio e Venezia. Se la prima ha facilmente espugnato il campo di Torino, la seconda ha saputo prevalere nella partita più importante della giornata, che l’ha opposta alla Dike Napoli. C’è anche il primo acuto del Geas Sesto San Giovanni, che nella sfida tra neo-promosse espugna Empoli. Andiamo però a vedere i risultati nel ...

Rugby – I risultati della 3ª e della 4ª giornata di Serie A maschile e femminile : Continua il grande spettacolo del Rugby sui campi di tutta Italia: i risultati della 3ª e della 4ª giornata di Serie A maschile e femminile Nel girone 1 di Serie A maschile importante successo esterno della capolista Sitav Rugby Lyons che supera in trasferta l’Accademia Nazionale Ivan Francescato per 10-26 centrando il bonus. Vittoria anche per l’Itinera CUS Torino che supera il CUS Milano tra le mura amiche del centro sportivo Albonico. ...

Serie A1 Femminile : secca sconfitta 3-0 per il Club Italia Crai : CRONACA : Per l'avvio di gara l'allenatore Massimo Bellano ha scelto di schierare Loveth Omoruyi, Sarah Fahr, Sylvia Nwakalor, Elena Pietrini, Fatim Kone, Rachele Morello e Chiara De Bortoli come ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : prima giornata. Novara risponde a Conegliano senza Egonu - Scandicci soffre : Oggi si è completata la prima giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Novara risponde prontamente a Conegliano che ieri si era imposta nell’anticipo contro Casalmaggiore. Le piemontesi surclassano la neopromossa Brescia risparmiando le titolari Paola Egonu, Cristina Chirichella, Celeste Plak e Michelle Bartsch. A fare la differenza Erblira Bici (16 punti, 3 muri) e Yamila Nizetich (12), bene anche la serba Stefana Veljkovic (8, 2 ...

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : i risultati della quarta giornata. Sempre in quattro a quota venti : Va in archivio la quarta giornata della Serie A di Rugby femminile: nel Girone 1 larghe vittorie per Colorno, Valsugana e Villorba, che salgono a quota 20, seconda vittoria del Torino, mentre Pavia supera di misura Monza; nel Girone 2 Capitolina asfalta le Nelve Neroverdi e stacca ulteriormente Ferrara, a riposo. Vittoriose anche Bologna e Bisenzio, infine pari tra Donne Etrusche e Torre del Greco. Girone 1 risultati Milano-Valsugana ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Hellas Verona-Milan 0-1 - decide una rete di Valentina Giacinti : Va in archivio il quinto turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Il posticipo domenicale tra l’Hellas Verona e il Milan, capoclassifica, ha premiato la formazione allenata da Carolina Morace che si è imposta 1-0 allo stadio “Olivieri” grazie ad una rete del capocannoniere di questo torneo nazionale Valentina Giacinti. Per la punta della Nazionale italiana si tratta della settima marcatura in queste prime ...

Pallavolo - splendido gesto della Lega di Serie A Femminile : le atlete serbe che militano in Italia riceveranno una targa : La Lega Pallavolo serie A Femminile premia le atlete serbe medaglia d’oro ai Mondiali in Giappone Celebrate sul campo per le emozioni ‘Mondiali’ che hanno saputo regalare a tutti gli sportivi. Le 14 azzurre della Nazionale di Davide Mazzanti, splendide protagoniste dell’argento iridato in Giappone, non saranno le uniche atlete omaggiate di una targa dalla Lega Pallavolo serie A Femminile. A dimostrazione dei valori ...

Pallamano - Serie A femminile : Brixen nuova capolista - Oderzo ko 27-23 : La Serie A di Pallamano femminile ha una nuova capolista, che corrisponde al Brixen Südtirol, che sconfigge 27-23 la Mechanic System Oderzo, grazie alle 18 reti del tandem Giada Babbo–Sandra Federspieler (9 a testa). Per un Bressanone che vola c’è però una Jomi Salerno che non molla la presa, e resta a -2 dalle altoatesine, sconfiggendo con un netto 42-23 il Leno in trasferta. Nuovo ko per il Cassano Magnago, che perde il secondo ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : Conegliano riparte alla grande - Casalmaggiore abbattuta : A una settimana dalla Finale dei Mondiali persa dall’Italia contro la Serbia, è ripartita la Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. L’anticipo della prima giornata è stato letteralmente dominato da Conegliano che ha surclassato Casalmaggiore con un perentorio 3-0 (25-12; 25-22; 25-14): le Campionesse d’Italia hanno dominato in lungo e in largo, abbattendo la Pomì che invece riparte nel peggior modo possibile in quella che ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : la Fiorentina supera il Sassuolo - Juventus fermata dall’Atalanta Mozzanica - primo successo storico della Roma : La quinta giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è andata quasi completamente in archivio. In attesa che si disputi il posticipo della domenica (ore 12.30) tra Verona e Milan, andiamo a raccontarvi quello che è accaduto in questo sabato calcistico in rosa. Partiamo dal ko del Sassuolo capoclassifica. Le neroverdi sono state sconfitte 2-0, tra le mura amiche, dalla Fiorentina di Antonio Cincotta, che tra qualche giorno ...