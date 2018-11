Selene Ticchi | ' La maglietta Auschwitzland mi è stata regalata | ho sbagliato ad

Auschwitzland - la telefonata del finto camerata a Selene Ticchi : “Maglietta choc? Non sono pentita” : Mercoledì 31 ottobre la notizia della denuncia, da parte del museo di Auschwitz, nei confronti di Selene Ticchi , la donna che a Predappio indossava la maglietta con la scritta “ Auschwitzland ” che ha sollevato un vespaio di polemiche. Nella puntata di mercoledì sera del programma radiofonico La Zanzara (Radio24) è stata organizzata la telefonata di un finto sostenitore di estrema destra (Italo Destro, ndr) alla Ticchi che ha detto di ...

Selene Ticchi denunciata dal Museo di Auschwitz in Polonia. Di Maio (Pd) : “Anche in Italia faremo la stessa cosa” : “Mentre assieme ad alcuni colleghi parlamentari stiamo visitando Auschwitz, apprendiamo la decisione del Museo di denunciare l’esponente di un movimento neofascista che domenica a Predappio ha esibito quella maglietta orripilante che raffigura il campo di sterminio come un parco giochi”. Marco Di Maio, deputato del Partito democratico, annuncia su Facebook che il Museo di Auschwitz ha denunciato Selene Ticchi, la militante di Forza ...