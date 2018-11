SCONTRO UE-ITALIA Perotti | i Paesi del Nord sono pronti a fare a meno di noi

ilsussidiario

(Di giovedì 1 novembre 2018) La Legge di bilanciona è stata tra i temi di un colloquio telefonico tra Angela Merkel e Jean-Claude Juncker. Difficile dire come si risolverà lotrae Commissione europea sulla manovra. Lo stesso Mario Draghi, nella conferenza stampa seguita alla riunione del board della Bce, ha del resto detto che “anche l’, come Brexit e la guerra commerciale, è fra le incertezze per lo scenario economico dell’Eurozona”.