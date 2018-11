Sanremo | gli agenti della Municipale scoprono un ' furbetto' che si era creato un

Sanremo 2019 : Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo dicono no a Baglioni : Claudio Baglioni: niente Festival di Sanremo per Tatangelo e Gigi D’Alessio Ci siamo. E’ quel periodo dell’anno dove iniziano a trapelare le prime indiscrezioni riguardanti Sanremo 2019. Al momento l’unica notizia confermata è quella che vede nuovamente, per ben due anni di fila, Claudio Baglioni nel ruolo di conduttore e direttore artistico. Chi accompagnerà il conduttore in questo viaggio e il cast dei cantanti in gara, ...

L’in bocca al lupo di Irama ai casting di Amici 18 e l’ironia di Gigiquita su Baglioni e Sanremo (video) : È andata in onda oggi alle 13:50 su Real Time la prima puntata dei casting di Amici 18 e, come era stato anticipato già settimane fa, quest’anno ci sono cambi per quanto riguarda la conduzione. Ritroviamo Marcello Sacchetta, ballerino e conduttore della fascia pomeridiana di Amici da anni, e ritroviamo anche Paolo Ciavarro, già presente lo scorso anno. Al posto di Stefano De Martino, però, un volto già noto nella trasmissione. Si tratta di ...

Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2019 : indiscrezioni sugli ospiti - da Bocelli a Fedez e Ferragni : Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2019: lo annuncia il settimanale Chi tra le indiscrezioni sugli ospiti in programma per il prossimo Festival della Canzone Italiana, in scena a febbraio. Il nome del cantautore di Ronciglione non è l'unico emerso sulle pagine dei settimanali italiani. Chi annuncia il suo insieme a quello di Eros Ramazzotti, entrambi prossimi alla pubblicazione di un nuovo disco di inediti. Tutti e due i progetti sono in ...

Fedez e Ferragni al Festival di Sanremo : li vuole Baglioni : Dopo aver conquistato Instagram, Fedez e Chiara Ferragni potrebbero salire molto presto sul palco del Festival di Sanremo grazie a Claudio Baglioni. Dopo il grande successo dello scorso anno, il cantautore romano è stato scelto nuovamente come direttore artistico della kermesse. Anche se mancano ancora 100 giorni al Festival, i lavori sono già iniziati e Baglioni ha intenzione di creare una 69esima edizione della manifestazione davvero ...

Sanremo - Baglioni vuole Fedez e la Ferragni : La 69esima edizione del Festival di Sanremo potrebbe avere belle sorprese e il settimanale Chi fa uscire una notizia secondo cui potrebbero essere presenti Chiara Ferragni e Fedez all'Ariston Claudio ...

Fedez a Sanremo insieme a Chiara Ferragni : l’idea di Claudio Baglioni : Festival d Sanremo: Claudio Baglioni punta Fedez e Chiara Ferragni Continuano a trapelare notizie e indiscrezioni sui volti noti che prenderanno parte al Festival di Sanremo nel 2019. Tra i cantanti in gara, ci fa sapere oggi il settimanale Chi, pare ci saranno quasi sicuramente Marco Mengoni ed Eros Ramazzotti. Il vero scoop, però, il […] L'articolo Fedez a Sanremo insieme a Chiara Ferragni: l’idea di Claudio Baglioni proviene da ...

Sanremo GIOVANI/ Parla Claudio Baglioni : Baudo e Rovazzi i probabili “mattatori” della prossima kermesse : Al termine della prima data dle tour che festeggia i suoi 50 anni di carriera, Claudio Baglioni ha incontrato la stampa per annunciare la novità di SANREMO GIOVANI. ANGELO OLIVA(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 07:20:00 GMT)MIKE SPONZA/ “Made in the Sixties”, il blues dei ricordi, la video intervistaLA RUA/ Video intervista: "Nessuno segna da solo" e noi ne siamo la prova

Festival di Sanremo - Fiorello ha in mente chi dovrà condurlo dopo Baglioni : “Lo meriteresti davvero e so quanto ci tieni” : Non sbaglia un colpo Amedeo Umberto Rita Sebastiani in arte Amadeus. Ogni sera con i Soliti Ignoti supera il competitor Striscia la notizia (ieri addirittura quattro punti sotto), su Rai2 ha segnato il record stagionale portando Stasera tutto è possibile al 9% di share e solo pochi mesi fa ha lanciato in prima serata su Rai1 “Ora o mai più“, varietà già cult dopo le prime puntate con una media superiore al 20%. Da aggiungere gli ...

Sanremo - Fiorello ha in mente chi dovrà condurlo dopo Baglioni : “Lo meriteresti davvero e so quanto ci tieni” : Non sbaglia un colpo Amedeo Umberto Rita Sebastiani in arte Amadeus. Ogni sera con i Soliti Ignoti supera il competitor Striscia la notizia (ieri addirittura quattro punti sotto), su Rai2 ha segnato il record stagionale portando Stasera tutto è possibile al 9% di share e solo pochi mesi fa ha lanciato in prima serata su Rai1 “Ora o mai più“, varietà già cult dopo le prime puntate con una media superiore al 20%. Da aggiungere gli ...

Sanremo 2019 : Fiorello candida Amadeus dopo Baglioni : Fiorello vuole Amadeus come conduttore del Festival di Sanremo dopo Baglioni Congedatosi con un ‘arrivedorci’ sentito e commosso lo scorso Festival, Pippo Baudo negli ultimi giorni è tornato alla ribalta sanremese per una sua possibile conduzione di Sanremo Giovani in coppia nientemeno che con Fabio Rovazzi. Quest’ultimo in poco tempo è diventato uno dei rapper più apprezzati del Bel Paese con le sue canzoni ironiche e spesso ...

Claudio Baglioni/ A Sanremo Giovani valorizziamo i talenti diversamente dai talent : Claudio Baglioni parla di Sanremo 2019 e di Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, la papabile coppia di conduttori del mini-festival di "Sanremo Giovani" in onda a dicembre su Rai1(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 21:10:00 GMT)

Claudio Baglioni : tutte le novità di Sanremo Giovani : In occasione della conferenza stampa seguita alla prima data del tour Al Centro nei Palazzetti, Claudio Baglioni ha anticipato tutte le novità di Sanremo Giovani, dagli inediti alla...

Baglioni progetta Sanremo 2019 : "Baudo-Rovazzi per la sezione giovani? Accoppiata interessante" : "Pippo Baudo e Fabio Rovazzi presentatori di Sanremo giovani? Mi piacerebbe, è un'Accoppiata interessante". Claudio Baglioni, che ieri sera ha debuttato al Nelson Mandela Forum di Firenze con il suo nuovo tour Al Centro (dopo le tre serate evento all'Arena di Verona, una delle quali trasmessa ance in diretta su Rai 1), non smentisce le voci che vorrebbero il decano della tv italiana e il giovane artista di Andiamo a comandare alla guida ...

Baglioni scatenato per il tour : "Sul palco perdo i freni inibitori". E per Sanremo lancia la strana coppia : Firenze - È quasi l'una del mattino quando Claudio Baglioni si presenta davanti ai giornalisti al primo piano del Nelson Mandela Forum di Firenze, dove ha appena concluso la prima data del suo nuovo ...