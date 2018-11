Sanremo | dopo le piogge della notte prima frana | muro di 3 metri crolla in via D' Annunzio

Vanessa Incontrada a Sanremo dopo Non dirlo al mio capo 2? L’indiscrezione : Festival di Sanremo, Claudio Baglioni punta Vanessa Incontrada: trattative in corso Pare che Vanessa Incontrada sia sempre più vicina a diventare la prossima co-conduttrice del Festival di Sanremo. A pubblicare l’indiscrezione, nello specifico, è stato il settimanale Oggi che, nel suo ultimo numero, parla di trattative in corso tra la showgirl e il direttore artistico. […] L'articolo Vanessa Incontrada a Sanremo dopo Non dirlo al mio ...

Festival di Sanremo - Fiorello ha in mente chi dovrà condurlo dopo Baglioni : “Lo meriteresti davvero e so quanto ci tieni” : Non sbaglia un colpo Amedeo Umberto Rita Sebastiani in arte Amadeus. Ogni sera con i Soliti Ignoti supera il competitor Striscia la notizia (ieri addirittura quattro punti sotto), su Rai2 ha segnato il record stagionale portando Stasera tutto è possibile al 9% di share e solo pochi mesi fa ha lanciato in prima serata su Rai1 “Ora o mai più“, varietà già cult dopo le prime puntate con una media superiore al 20%. Da aggiungere gli ...

Pamela Petrarolo : dopo Non È La Rai sogna Sanremo : Si intitola "A metà" il nuovo album di Pamela Petrarolo, la cui uscita è prevista nei prossimi giorni, anticipata dal rilascio del singolo "Vivere a metà".L'ex ragazza di "Non è la Rai" non ha abbandonato la passione per la musica, anzi cerca di rilanciare la sua carriera, sognando di andare al Festival di Sanremo. "Ho una consapevolezza diversa, oggi mi sento più a mio agio come interprete - ha dichiarato in un'intervista al Tgcom24 - Da ...

Rivolta carcere Sanremo - sindacato Polizia penitenziaria : 'Caos dopo crollo ponte di Genova' : 'I detenuti del savonese vengono trasferiti a Sanremo e non a Genova per il crollo del ponte. Da dieci giorni stiamo chiedendo lo sfollamento...

Rivolta nel carcere di Sanremo - i detenuti lanciano mobili. Sedata dopo quattro ore : Rivolta la scorsa notte nel carcere di Sanremo. I detenuti della prima sezione, una quindicina, intorno alle 2 hanno iniziato a lanciare tv, mobili e suppellettili e le bombolette a gas accese nel cortile interno. Ne dà notizia il Sappe, sindacato di polizia penitenziaria. La protesta è iniziata intorno alle 21, in modo pacifico, per poi riprendere in piena notte. Gli agenti hanno riportato alla calma i detenuti dopo ore di ...

Carlotta Maggiorana : dopo Miss Italia sogna Sanremo e Ballando con le Stelle : Miss Italia si propone per Sanremo e Ballando con le Stelle: i sogni nel cassetto di Carlotta Maggiorana Grandi opportunità e nuovi progetti caratterizzeranno il percorso professionale della nuova Miss Italia nei prossimi mesi. Carlotta Maggiorana, dopo aver rischiato di perdere il titolo, è stata confermata di recente come legittima vincitrice del celebre concorso di bellezza […] L'articolo Carlotta Maggiorana: dopo Miss Italia sogna ...

Ornella Vanoni/ Quante soddisfazioni dopo il Festival di Sanremo (Wind Summer Festival) : Ornella Vanoni, l'artista si è tolta la soddisfazione del ritorno al Festival di Sanremo dove mancava da quasi vent'anni. Stasera sarà ancora protagonista. (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 09:22:00 GMT)

Sanremo 2019 : Edoardo Leo non condurrà il Dopo Festival nella prossima edizione : Sanremo 2019, Claudio Baglioni in cerca del nuovo conduttore del Dopo Festival: Edoardo Leo non ci sarà La voglia di rinnovare a Sanremo e di proporre al pubblico nuovi volti Claudio Baglioni pare che ce l’abbia anche in merito al Dopo Festival. Stando all’ultima indiscrezione pubblicata dal settimanale Chi, infatti, pare che il direttore artistico abbia […] L'articolo Sanremo 2019: Edoardo Leo non condurrà il Dopo Festival ...

Elisa Isoardi a La vita in diretta : dopo La Prova del cuoco l'aspetta Sanremo? : Ospite nell'ultima puntata de La vita in diretta, la neo conduttrice si è lasciata sfuggire le novità del cooking show e ha...