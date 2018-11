San Antonio a valanga a Phoenix

NBA - San Antonio Spurs sul velluto contro i Phoenix Suns - 14 punti per Marco Belinelli : Phoenix Suns -San Antonio Spurs 90-120 Non dura neanche un quarto la resistenza dei Phoenix Suns , che alla prima pausa lunga si ritrovano sotto già di 15 punti e sul finire del secondo quarto ...

Antonio CasSano - l'ultima buffonata sul suo futuro : 'Voglio fare il direttore sportivo' : Cassano ha comunque intenzione di restare nel mondo del calcio, soprattutto in Liguria per stare vicino a moglie e figli. Come ha raccontato al Secolo XIX , ha intenzione di tornare nel calcio 'in ...