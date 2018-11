«Salvo per pochi secondi La frana mi ha sfiorato»

Troppa neve allo Stelvio - 200 persone bloccate da 4 giorni sul ghiacciaio : intervengono gli elicotteri per portarle in Salvo : La bufera di neve in quota, con visibilità ridotta, ha rimandato in un primo momento le operazioni di salvataggio delle 193 persone bloccate negli alberghi dello Stelvio (a più di 2700 metri) da quattro giorni a causa delle precipitazioni abbondanti dei giorni scorsi. Nel pomeriggio, fortunatamente, i velivoli sono decollati da Bormio e intorno alle 17 i turisti e gli stagionali sono stati portati a valle. Il coordinamento dei soccorsi gestito ...

Coding : le esperienze dei giovani studenti del primo ciclo di Vasto - San Salvo e Monteodorisio " Cupello : Non si tratta di ragionare per moduli prestabiliti, ma c'è una creatività di fondo che può essere applicata a diverse discipline, anche umanistiche e che serve anche alla scienza". Ospite della ...

Coding : le esperienze dei giovani studenti del primo ciclo di Vasto - San Salvo e Monteodorisio " Cupello : Non si tratta di ragionare per moduli prestabiliti, ma c'è una creatività di fondo che può essere applicata a diverse discipline, anche umanistiche e che serve anche alla scienza". Ospite della ...

Reggio Emilia - incendio in casa : 64enne muore carbonizzata/ Ultime notizie - 2 persone in Salvo : cortocircuito? : Reggio Emilia, incendio in casa: 64enne muore carbonizzata, altri due residenti riescono a mettersi in salvo. Giallo sulle cause della tragedia, forse un cortocircuito.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 20:14:00 GMT)

Luigi Mastroianni/ “La mia futura fidanzata dovrà piacere a Salvo. Mio fratello sarà per sempre al mio fianco” : Luigi Mastroianni, al trono di Uomini e Donne, racconta al magazine del programma il rapporto speciale che lo lega al fratello Salvo affetto dalla sindrome di Down(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 13:00:00 GMT)

Uomini e Donne Trono Classico : le dolci parole di Luigi Mastroianni per il fratello Salvo : Uomini e Donne, Luigi Mastroianni parla del rapporto speciale che lo lega al fratello: “Salvo è al centro delle nostre vite” Ieri a Uomini e Donne uno dei protagonisti indiscussi della puntata è stato sicuramente Salvo, il fratello di Luigi Mastroianni. Oggi, inoltre, di lui si torna a parlare nell’ultimo numero di Uomini e Donne […] L'articolo Uomini e Donne Trono Classico: le dolci parole di Luigi Mastroianni per il ...

Paura a Napoli : neon precipita sul banco di scuola - studente Salvo per miracolo : Tragedia sfiorata all?Isis Casanova nel centro storico di Napoli, a ridosso di via San Sebastiano. Un neon è crollato su un banco a pochi centimetri da uno studente 17enne. La classe si...

Migranti - naufragio nel mar Egeo : 2 morti/ Ultime notizie : barcone diretto a Kaos - 17 persone in Salvo : Migranti, naufragio nel mar Egeo: almeno due morti. In 17 sono stati messi in salvo dalla guardia costiera di Ankara ma si temono molti altri dispersi. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 10:55:00 GMT)

Maltempo - grandine e allagamenti a Roma : 6 persone tratte in Salvo in via Togliatti : A seguito dell’intensa grandinata e di allagamenti, 6 persone sono state tratte in salvo ieri sera a Roma in via Palmiro Togliatti, all’altezza di via Prenestina: due persone, un ragazzo e una ragazza, Romani, sono rimasti intrappolati all’interno di una palestra. Nel locale l’acqua stava entrando dalla porta esterna bloccata, con un bacino di acqua e grandine che superava il metro e mezzo di altezza. Sul posto i ...

Pesaro - incendio in un palazzo : muore anziana - 5 persone in Salvo - : Le fiamme potrebbero essere partite dall'abitazione della donna, che era disabile e si muoveva in casa con l'aiuto di un deambulatore. Per lei non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco sono ...

I MILITARI DELLA BRIGATA AOSTA TRAGGONO IN Salvo SETTE PERSONE INTRAPPOLATE NELLE MACCHINE : Catania, 19 ottobre 2018. Questa mattina, a seguito delle operazioni di soccorso svolte dai MILITARI del 62° reggimento fanteria DELLA BRIGATA AOSTA in provincia di Catania, sono state tratte in SALVO,...

Emis Killa : 'Sono un - Super - eroe - ma di una storia vera... Salvo tutti tranne me stesso' : Cosa ho ancora da dare alla gente? Riesco a distinguermi in questo caos? Il mondo del rap è come una festa dove prima entravano solo quelli iscritti al circolo con un dress code ,adesso entrano tutti,...

Incendio auto sulla A26 : conducente Salvo per miracolo : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Incendio auto sulla A26: ...

Alluvione Baleari - catastrofe a Maiorca : una mamma ha messo in Salvo uno dei suoi bambini e poi è morta - l’altro risulta disperso [FOTO] : 1/31 ...