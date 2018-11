Salvatore Mannino | l’ex smemorato di Pisa confessa | “Così ho finto di perdere la memoria”

Salvatore Mannino - l’imprenditore ‘smemorato’ di Lajatico confessa la farsa : “Mi sentivo schiacciato da mia suocera” : Salvatore Mannino, l’imprenditore scomparso lo scorso settembre a Lajatico, in provincia di Pisa, ritrovato dopo un mese privo di memoria in un ospedale di Edimburgo, ha ritrovato la memoria. O meglio, secondo quanto riportato oggi da Repubblica, non l’avrebbe mai persa. L’uomo infatti ha confessato di aver architettato una messinscena. Il dubbio che il 52enne si stesse inventando tutto era già venuto sia ai suoi familiari sia ...

Salvatore Mannino - l'imprenditore smemorato - si è inventato tutto : "Mi sentivo schiacciato da mia suocera" : Il sospetto alla fine è stato confermato: Salvatore Mannino, imprenditore italiano scomparso e ritrovato dopo un mese in Scozia, ha solo simulato di aver perso la memoria e di non ricordare nulla della sua famiglia. A confessarlo è lui stesso ai medici della psichiatria dell'ospedale di Pisa, confermando così le ipotesi degli inquirenti italiani e scozzesi. A motivare il gesto, in base al suo racconto, nessun coinvolgimento ...

Chi l’ha visto anticipazioni 31 ottobre : il caso di Salvatore Mannino : Chi l’ha visto anticipazioni 31 ottobre 2018 – Una nuova puntata su Rai 3 per il programma condotto da Federica Sciarelli. Il focus sarà sul caso di Salvatore Mannino, l’imprenditore che avrebbe perso la memoria e sarebbe fuggito da Lajatico. Le anticipazioni di Chi l’ha visto ripercorrono in breve la sua vicenda, su cui stanno indagando gli inquirenti. Chi l’ha visto anticipazioni 31 ottobre: Mannino ha davvero ...

Indagato Salvatore Mannino - scomparso e ritrovato in Scozia : l'amnesia sarebbe fasulla : Era stato ritrovato ad Edimburgo e martedì è tornato in Italia, ma per ora il lieto fine stenta ad arrivare. Anzi il giallo di Salvatore Mannino, l'imprenditore di 52 anni scomparso un mese fa da Pisa e ritrovato in Scozia smemorato e non in grado di parlare, almeno non l'italiano [VIDEO]sebbene sembri capirlo, si infittisce. La gioia per la moglie e i quattro figli di averlo ritrovato è solo a meta': non li riconosce, almeno così sembra. Alla ...

Salvatore Mannino - l’imprenditore ‘smemorato’ di Lajatico forse finge : procura di Pisa apre fascicolo d’indagine : È indagato per una serie di reati Salvatore Mannino, l’imprenditore di Lajatico, in provincia di Pisa, scomparso lo scorso settembre e ritrovato privo di memoria in Scozia il 19 ottobre. Non è ancora chiaro però quali siano i reati contestati. Secondo l’Ansa il 52enne sarebbe accusato di procurato allarme e violazione degli obblighi di assistenza familiare, mentre per il Corriere della Sera l’accusa sarebbe di simulazione di ...

Salvatore Mannino - imprenditore ritrovato in Scozia : tornato a Pisa/ Trasferito in psichiatria per controlli : Salvatore Mannino, l'imprenditore ritrovato in Scozia senza memoria è atterrato ieri a Pisa: l'uomo è stato Trasferito nel reparto di psichiatria per controlli.(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 18:12:00 GMT)

Salvatore Mannino non ricorda nulla - il mistero è fitto : per ora non torna in Italia : Era scomparso nella nulla da Lajatico (Pisa): ritrovato senza memoria ad Edimburgo, Scozia. Non tornerà in Italia a breve...