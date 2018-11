Russia | India e Iran creeranno un' alternativa al canale di Suez

Firmato in rubli il contratto per sistemi anti-missile S-400 tra Russia e India - : Il contratto per la fornitura dei sistemi di contraerea S-400 all'India è stato stipulato in rubli, ha affermato il vice premier russo Yury Borisov. In precedenza era stato riferito che la Russia ...

Russia e India a un passo dall'accordo su pagamenti e difesa - : La Russia ha trovato il modo di risolvere i problemi di pagamento, compresi quelli della cooperazione nel settore della difesa, con l'India. Lo ha annunciato il vice primo ministro russo Yury Borisov. ...

Olimpiadi degli Scacchi 2018 : grande pari dell’Italia femminile con l’India; la Russia batte l’Italia open - ma Sabino Brunello patta con Kramnik : Se c’è una giornata in cui, alle Olimpiadi Scacchistiche 2018, ci si può disperare per esser rimasti senza vittorie, certamente non è quella odierna. I risultati dell’Italia nei tornei open e femminile lo dimostrano: gli uomini, pur perdendo con la superpotenza chiamata Russia, hanno visto Sabino Brunello strappare brillantemente una patta all’ex Campione del Mondo Vladimir Kramnik, uno dei giocatori più forti di sempre. Quanto ...