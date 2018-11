Rugby | sabato a Chicago Irlanda-Italia

Rugby - primo giorno di lavoro per la Nazionale Italiana a Chicago : sabato il match con l’Irlanda : Il match si giocherà al Soldier Field, stadio di casa dei Chicago Bears di Football Americano primo giorno di lavoro sul campo per la Nazionale Italiana Rugby a Chicago . Gli Azzurri, arrivati nel pomeriggio di ieri alle 16 all’”O’Hare International Airport”, iniziano ufficialmente la preparazione del primo test match – nella città americana – che li vedrà protagonisti contro l’Irlanda nell’iconico “Soldier Field”, stadio di casa dei ...

Rugby - sabato scatta l’edizione numero 89 del Campionato Italiano : Cambia la denominazione del torneo che, da questa stagione, si chiamerà TOP 12 come riferito in conferenza dal presidente Gavazzi Prenderà il via sabato 15 settembre l’ottantanovesima edizione del massimo Campionato Italiano di Rugby. La prima stagione del TOP 12, denominazione assunta dalla principale competizione domestica FIR, è stata presentata nella mattinata odierna presso l’NHOW Milano alla presenza del Presidente della Federazione ...