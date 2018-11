Rossi | Finito? Già sentito Dovizioso | Ducati forte

ilgiornale

: ??????@ValeYellow46 mette a tacere le polemiche dopo il 6° posto in Australia ???? #GiroMatto #MotoGP - SkySportMotoGP : ??????@ValeYellow46 mette a tacere le polemiche dopo il 6° posto in Australia ???? #GiroMatto #MotoGP - Sport_Mediaset : #MotoGp, #Rossi: 'Io finito? Ormai sono abituato a sentirlo'. - Frances10187327 : RT @SkySportMotoGP: ??????@ValeYellow46 mette a tacere le polemiche dopo il 6° posto in Australia ???? #GiroMatto #MotoGP -

(Di giovedì 1 novembre 2018) Il Motomondiale torna in pista con una certezza per quanto riguarda la MotoGP: Marc Marquez laureato come campione. A quest'ultimo potrebbe candidarsi Francesco Bagnaia in Moto2; mentre per quel che ...