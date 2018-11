Roma | Nzonzi | «Siamo una buona squadra | ma possiamo migliorare»

Napoli-Roma - le pagelle : Manolas è un muro - soffre Nzonzi. Bene El Shaarawy e Pellegrini : La Roma pareggia 1 a 1 contro il Napoli, nel posticipo della 10giornata di Serie A . La sfida del San Paolo la apre Stephan El Shaarawy dopo una bella azione corale dei giallorossi che giocano un ...

Empoli-Roma - le pagelle : Pellegrini e Nzonzi top. El Sha e Under flop : La Roma vince 2 a 0 contro l'Empoli nell'ottava giornata di Serie A . Nel primo tempo i giallorossi passano con Steven Nzonzi che sfrutta una bella punizione di Lorenzo Pellegrini. Nella ripresa ...

Highlights Empoli-Roma 0-2 - VIDEO - gol e azioni salienti della partita. Nzonzi e Dzeko regalano i tre punti ai capitolini : Una vittoria sofferta quella della Roma di Eusebio Di Francesco allo stadio “Castellani” di Empoli. I giallorossi, nella sfida valevole per l’ottavo turno del campionato di calcio di Serie A 2018-2019, si sono imposti 2-0 grazie alle marcature di Steven Nzonzi e di Edin Dzeko, regalando ai giallorossi un altro successo, risalendo la china nella graduatoria generale. I capitolini salgono a quota 14 punti, in terza posizione ...

