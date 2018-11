Roma | Manolas è recuperato | Pastore e Kluivert in panchina a Firenze

Roma - infermeria piena. Ottimismo per Manolas - De Rossi salta la Fiorentina : Kostas Manolas farà gli esami domani, ma da Trigoria filtra Ottimismo per il suo infortunio muscolare. Daniele De Rossi, invece, costretto ad uscire a Napoli nel primo tempo, è stato visitato a Villa ...

Infortuni Manolas e De Rossi : le condizioni dei due calciatori della Roma : Infortuni Manolas e De Rossi – Ieri sera al “San Paolo” la Roma ha rischiato di conquistare l’intera posta in palio e, guarda caso, la partita è cambiata successivamente alle sostituzioni forzate di De Rossi e Manolas: il centrocampista ha abbandonato il campo poco prima dello scadere della prima frazione e da quel momento, nonostante il cambio modulo, i gialloRossi sono stati meno brillanti nella zona centrale del ...

Napoli-Roma - le pagelle : Manolas è un muro - soffre Nzonzi. Bene El Shaarawy e Pellegrini : La Roma pareggia 1 a 1 contro il Napoli, nel posticipo della 10giornata di Serie A . La sfida del San Paolo la apre Stephan El Shaarawy dopo una bella azione corale dei giallorossi che giocano un ...

Infortunio Manolas - come sta?/ Ultime notizie - problema muscolare e cambio per il difensore della Roma : Infortunio Manolas, Napoli-Roma: il difensore greco, tra i migliori in campo, è costretto ad abbandonare il rettangolo verde di gioco per un problema muscolare. Dentro Federico Fazio.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 22:31:00 GMT)

DIRETTA/ Napoli Roma (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Manolas salva su Insigne : DIRETTA Napoli Roma streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, posticipo della 10^ giornata di Serie A (oggi 28 ottobre)(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 20:38:00 GMT)

Roma-Cska Mosca - le pagelle : Pellegrini chic - Manolas muro : La Champions porta pace. OLSEN 6,5 Chalov e due volte Vlasic lo puntano dalla distanza, ma si fa sempre trovare bello, pettinato e reattivo. Si becca gli applausi per una spettacolare apertura di ...

Roma - Di Francesco può sorridere : tornano De Rossi - Kolarov e Manolas : I senatori, seppur claudicanti, ci sono e lottano insieme a noi. De Rossi, presente; Kolarov, presente. E presente anche Schick, miracolosamente ristabilitosi dopo il forfait improvviso dell'altro ...

Roma - la carica di Manolas : 'Siamo forti e possiamo costruire mentalità vincente. Non vedo l'ora di incontrare CR7' : "Mi sento un vincente e lo sarò per tutta la mia carriera: mi piacciono le sfide". Parla subito chiaramente Kostas Manolas , nel corso di un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport . Vincere è il suo primo pensiero, anche se ammette che soprattutto in ambito europeo c'è chi è più avanti della sua Roma: "Real e Barcellona sono le più forti. Una volta lo erano anche le ...

Roma - con Manolas prove di rinnovo : Roma – Ha appena iniziato il quinto anno con la maglia della Roma. È uno dei senatori dello spogliatoio giallorossi, gradi che si è guadagnato a suon di grandi prestazioni all’ombra del Colosseo. Nelle ultime sessioni di mercato di offerte, dall’Italia e dall’estero, non sono certo mancate per il centrale classe 1991, ma Manolas ha […] L'articolo Roma, con Manolas prove di rinnovo proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale ...

Roma - via la clausola rescissoria per Manolas : Come riportato nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', il difensore avrebbe tutta l'intenzione di restare in giallorosso, ma è ovvio che un 'sacrificio' del genere dovrebbe essere ...

Manolas vuole la Roma a vita : Roma - Secondo una ricostruzione glottologica, l'espressione 'piantare in asso' deriva dal mito greco e dall'abbandono di Arianna da parte di Teseo nell'isola di Nasso. Beh, Kostas Manolas è nato a ...

Roma - Di Francesco : “Gli unici sicuri sono Manolas e Pellegrini. Su Dzeko…” : Dopo la larga vittoria in Champions seguente ai 3 punti nel derby contro la Lazio, è tornato a parlare Eusebio Di Francesco. L’allenatore della Roma lo ha fatto in occasione della conferenza stampa, prima della gara di domani contro l’Empoli. “Ogni partita è un banco di prova, l’Empoli è in salute e meritava più punti. […] L'articolo Roma, Di Francesco: “Gli unici sicuri sono Manolas e Pellegrini. Su ...

Infortunio Manolas/ Roma Viktoria Plzen ultime notizie : il difensore non è al meglio e va in tribuna : Infortunio Manolas, niente Roma-Viktoria Plzen per il difensore: non è al meglio e va in tribuna. Le ultime notizie: il calciatore greco salta la sfida di Champions League(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 20:33:00 GMT)