Rita Ora annuncia un incredibile concerto a Milano

"Il Gf Vip è finito un'ora prima". Ma la verità è un'altra : Svelato il giallo sulla fine 'anticipata' del Gf Vip nel corso dell'ultima puntata. Diversi telespettatori avrebbero segnalato la chiusura della diretta con un'ora di anticipo rispetto al classico ...

Dl Genova - stallo alla Camera : l’ok slitta ancora. M5s : “Ostruzionismo ipocRita del Pd”. Dem : ‘Via condono per Ischia e voto’ : Accuse, smentite, letture contrapposte delle norme e una buona parte di 90 emendamenti ancora da votare, nonché le dichiarazioni di voto da fare prima del via libera finale. Che a questo punto potrebbe arrivare anche giovedì, perché il decreto Emergenze che contiene le norme per aiutare Genova in seguito al crollo del ponte Morandi è impantanato alla Camera. Un altro slittamento dopo il mancato approdo in Aula della scorsa settimana che aveva ...

Mareggiata Liguria - le drammatiche immagini dai Bagni Maddalena di Arenzano : ristorante travolto con tutto il suo personale - feRita la titolare [VIDEO SHOCK] : Come uno tsunami. Così il mare spinto dalla violenta tempesta di Scirocco Lunedì sera in Liguria ha travolto il noto ristorante “Bagni Maddalena” di Arenzano, con un’onda altissima e violenta che ha colpito le vetrate e ha travolto tutto il personale che si trovava all’intenro proprio per fronteggiare la furia del mare. La titolare ha riportato la peggio, con alcune ferite e una contusione. Fortunatamente nulla di ...

Rita Ora : al Fabrique di Milano il nuovo tour della popstar britannica regina di visualizzazioni su Youtube : La popstar bRitannica Rita Ora arriva in concerto in Italia il 30 aprile 2019 al Fabrique di Milano. Nel 2009 l’artista viene notata dal rapper e produttore musicale Jay Z e successivamente appare nel video “Young Forever” dello stesso Jay Z oltre che nel video “Over” di Drake. Nel 2011 viene pubblicato il singolo di DJ Fresh, “Hot Right Now” interpretato dalla cantante. Il singolo debutta alla vetta della classifica in UK e il video riceve ...

Rita Ora a Milano - unico concerto in Italia nel 2019 : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne : Rita Ora a Milano, in concerto nel 2019 per un unico appuntamento in Italia. Lo spettacolo si terrà al Fabrique il 30 aprile 2019 e i biglietti saranno disponibili in prevendita tra pochi giorni, in più scaglioni. I biglietti per il concerto di Rita Ora a Milano saranno in prevendita in anteprima esclusiva per gli iscritti a My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 1 novembre, esclusivamente online dal sito apposito accessibile dopo ...

Rita Ora live in Italia ad aprile : annunciata una data a Milano : Ecco tutto quello che c'è da sapere The post Rita Ora live in Italia ad aprile: annunciata una data a Milano appeared first on News Mtv Italia.

Rita Ora in concerto a Milano – Data e Info biglietti per lo show italiano della diva del pop : Rita Ora è pronta a conquistare l’Italia con un incredibile show dopo essere stata la prima superospite internazionale di X-Factor Italia 2018 La popstar bRitannica Rita Ora arriva in concerto in Italia il 30 aprile 2019 al Fabrique di Milano. Nel 2009 l’artista viene notata dal rapper e produttore musicale Jay Z e successivamente appare nel video “Young Forever” dello stesso Jay Z oltre che nel video “Over” di Drake. Nel 2011 viene ...

F1 in tv - GP Messico 2018 : come vedere la gara su Sky e TV8. Il programma e gli orari di diretta - diffeRita e repliche : Tutto è pronto sul tracciato intitolato ai fratelli Rodriguez per Il Gran Premio del Messico 2018. Sulla pista di Città del Messico sarà di scena il 19esimo, e terzultimo, appuntamento della stagione che, com’è ben noto, potrebbe consegnare ufficialmente a Lewis Hamilton il suo quinto titolo iridato in carriera. I suoi rivali, ovviamente, proveranno a mettere i bastoni tra le ruote, non tanto per riaprire discorsi di classifica, dato che ...

Consob ancora senza presidente. Le mire della Ruocco irRitano i grillini : Dal 13 settembre scorso la Consob, l’autorità che vigila sui mercati, non ha una guida. «Molto presto nomineremo un servitore dello Stato e non della finanza internazionale», assicurava allora Luigi Di Maio, entusiasta per aver accompagnato alla porta Mario Nava. Poi i giorni sono passati, quel «molto presto» è scaduto, e qualcuno ha iniziato a ...

MotoGP oggi - GP Australia 2018 : qualifiche. A che ora iniziano e come vederle in diretta e diffeRita su Sky e TV8 : A Phillip Island è tempo di guardare i cronometri! Sono in arrivo le qualifiche del GP d’Australia 2018 del Motomondiale. Le tre classi si sfideranno per conquistare la pole position sullo splendido tracciato nello stato di Victoria, per un sabato di grande importanza, specialmente per Moto2 e Moto3 che vedono i rispettivi titoli iridati ancora in bilico. Nella classe regina, invece, vedremo se Marc Marquez vorrà continuare da ...

Rita Ora ospite a X Factor 2018/ Video - "Let You Love Me" e la tracklist del nuovo album : Rita Ora è una delle ospiti internazionali della fase Live di X Factor 2018 dove presenterà il nuovo singolo "Let you Love me" che anticipa l'album "Phoenix"(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 17:12:00 GMT)

Francia - cala ancora popolarità Macron : 8.25 Non si arresta il calo della popolarità del presidente francese, Macron. Secondo il rilevamento dell'Osservatorio di politica nazionale Bva, Macron ha perso altri 3 punti in un mese, scendendo al 29% e il suo premier, Philippe, lo supera ormai di 11 punti. Al momento dell'insediamento Macron godeva del 62% di giudizi favorevoli. Il presidente francese continua a piacere ai quadri (43%) e alle famiglie con redditi superiori ai 3.500 euro ...

Rita Ora - OSPITE A X FACTOR 2018/ Video - ammalia con "Let you love me" : RITA Ora è una delle ospiti internazionali della fase Live di X FACTOR 2018 dove presenterà il nuovo singolo "Let you love me" che anticipa l'album "Phoenix"(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 23:41:00 GMT)

Decreto Genova - slitta voto Camera : polemiche su Ritardi/ Ponte Morandi - Pd-FI vs Governo : “M5s dilettanti” : Ponte Genova, Gdf “Relazioni tecniche di Spea ammorbidite”. Ultime notizie, nuovo giallo emerso dalle indagini dopo i controlli della guardia di finanza(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 20:20:00 GMT)