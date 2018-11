Rischio aumenti per sigarette e Imu | le ' amare' sorprese della Manovra

Le pillole per la pressione fanno venire il tumore ai polmoni?/ Uno studio dimostra come aumentino il Rischio : Sotto accusa le pillole per la pressione che pare facciano venire il tumore ai polmoni. A rivelarlo è uno studio dei ricercatori della McGill University di Montreal in Quebec in Canada.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 21:29:00 GMT)

Irpef 2019 - Rischio aumenti in 6.782 Comuni : Sono 6.782 i Comuni che potrebbero rivedere al rialzo le addizionali Irpef se a fine anno si spegnerà il congelatore dei tributi locali acceso tre anni fa. La ripresa riguarderebbe anche l’Imu sulle seconde case, dove sono 6.516 i sindaci che finora si sono fermati prima di arrivare all’aliquota massima del 10,6 per mille. In gioco ci sono poi le Irpef regionali, che davanti a sé avrebbero spazi per aumenti ...

Rc auto : Codacons - Rischio aumenti non solo al Nord : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web visualizza articoli simili Close Cronaca AGRICOLTURA, CIA: PIANO STRAORDINARIO MANUTENZIONE DEL TERRITORIO 3 giorni ago ...

Rc auto : Rischio aumenti non solo al Nord : ANSA, - ROMA, 20 OTT - Non solo il Nord Italia. I possibili incrementi delle tariffe Rc auto in caso di "tariffa unica" colpirebbero in modo particolare le regioni più piccole, anche quelle del ...

Rc auto - con la manovra Rischio di aumenti al Nord : rincari fino al 40% Come può cambiare -La videoscheda : Di Maio: «Le assicurazioni auto saranno eque, in alcuni posti si pagava troppo». Nelle simulazioni delle compagnie a Napoli il 65% in meno, a Bolzano il 40% in più

Assicurazione auto - perché c'è il Rischio concreto di aumenti fino al 40 per cento : L'obiettivo che si sarebbe posto il governo è quello di eliminare le differenze di prezzo tra le polizze da una regione...

Polizze Rc auto - Rischio stangata al Nord : aumenti fino al 40% : Rc auto equa, con canoni differenziati rispetto al territorio. Si eliminano i vincoli di trasferimento della polizza da un assicuratore a un altro: questo si legge nel Decreto semplificazioni approvato lo scorso lunedì dal Governo Conte, che intende mettere mano alle tariffe delle Polizze Rc auto. Nella Manovra si mette quindi mano anche alle discusse Polizze auto, che stanno oggi creando ancora più polemica perché il risultato degli interventi ...

Polizze Rc Auto - Rischio aumenti fino al 40% al Nord : La novità, nel caso, sarà contenuta nel decreto legge omnibus che accompagnerà la manovra. Si punterebbe a realizzare una vecchia ambizione di molti dei guidatori che viaggiano in zone “critiche” del paese in termini di sinistrosità e truffe, ossia stabilire che, per chi si trova in prima classe di bonus-malus, le tariffe siano uguali su tutto il territorio nazionale...

Confindustria avverte : c'è il Rischio che aumentino le tasse : E' quanto sottolinea il centro studi di Confindustria spiegando che tra i fattori di rischio ci sono il rallentamento dell'economia Usa, la Brexit, l'esito delle elezioni in Baviera e di quelle ...