Ripescaggi Serie B | in attesa del Tar l’Entella torna in campo

Le notizie del giorno – Ripescaggi Serie B - la decisione del Consiglio Federale : Ripescaggi Serie B, la decisione del Consiglio Federale – Arriva la decisione del Consiglio Federale sui Ripescaggi, il torneo cadetto rimane a 19 squadre. Preso atto delle decisioni del Consiglio di Stato del 27 e del 30 ottobre 2018 ed a seguito del Consiglio Federale tenutosi in data odierna, la Lega Pro dispone, a modifica del comunicato ufficiale n. 69/DIV del 25.10.2018, il ripristino del regolare svolgimento di tutte le gare ...

Caos Ripescaggi Serie B - una squadra non ci sta e chiede il rinvio delle partite : “Al presidente Gabriele Gravina ricordiamo che martedì prossimo 6 novembre il Tar si pronuncerà sulla nostra richiesta di sospensiva degli incomprensibili dinieghi di Figc e Lega di B: per questo chiediamo di rinviare la gara contro il Pisa, (fissata a sorpresa dalla Serie C per domenica prossima 4 novembre), a dopo il pronunciamento del Tar. Poche ore di attesa, dopo che il nostro club aspetta di vedere applicati i propri diritti ...

Nessun Ripescaggio in Serie B - tornano a giocare in Serie C 7 squadre : il calendario : Mesi di ricorsi, polemiche e incertezze e tante gare arretrate. Ma ora, la questione riguardante i ripescaggi e il format dei campionati di Serie C e Serie B, sembra arrivata a una conclusione. Il ...

Caos Ripescaggi in Serie B : ecco la decisione della Ternana : “Arrivati a questo punto non e’ possibile attendere ulteriormente. E’ chiaro che abbiamo dovuto fare delle scelte e abbiamo scelto di ricominciare a giocare il campionato di Serie C da domenica. Andremo avanti nel girone B del campionato di Serie C e a questo punto lo faremo fino in fondo”: ecco le parole patron della Ternana, Stefano Bandecchi, il quale è intervenuto nel pomeriggio, con una nota, dopo la decisione ...

Ripescaggi Serie B - ecco la decisione del Consiglio Federale! [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – Sono ore caldissime per il campionato di Serie B, negli ultimi giorni è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che ha ribaltato la decisione del Tar del Lazio confermando il format del torneo cadetto a 19 squadre. Finita? Macchè. E’ prevista per domani la giornata decisiva, si riunisce infatti il Consiglio Federale che prenderà una decisione definitiva con il presidente Gravina pronto a chiudere ...

Ripescaggi Serie B - l’indiscrezione sulla decisione del Consiglio Federale : Ripescaggi Serie B – Altra giornata caldissima per il campionato di Serie B, il Consiglio Federale è pronto infatti a prendere una decisione sul format del torneo cadetto. Negli ultimi giorni il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del Tar e riportato la Serie B a 19, oggi verrà messo un punto esclamativo sulla vicenda. La strada sembra indirizzata, il presidente Gravina ha deciso per la linea attendista in attesa del ...

Serie B - Ripescaggi : palla al Consiglio Federale. L'Entella spera : Primo Consiglio Federale dell'era Gravina e prime decisioni da prendere, che dovranno cominciare a mettere ordine, ma soprattutto armonia, dopo un'estate difficilissima soprattutto per B e C. La prima ...

Serie B - Balata : 'Format a 19 - basta stravolgimenti. Lega non ha bloccato i Ripescaggi' : Così il presidente della Lega di Serie B Mauro Balata, ai microfoni di Radio anch'io sport. Balata ha spiegato che "purtroppo in questo momento non ci si vuole limitare a accettare le decisioni della ...