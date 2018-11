Ricostruzione post mareggiata | ' occasione per ripensare le nostre coste' La proposta

Il Decreto Genova condona Ischia : “La Ricostruzione post sisma 2017 sana le case abusive costruite dagli anni Ottanta” : Nel Decreto su Genova spunta una sanatoria edilizia che consentirebbe di definire pratiche per nuovi condoni nell’isola di Ischia pendenti dagli anni Ottanta (e con le regole degli anni Ottanta), collegandoli alla ricostruzione post sisma del 2017. Questi edifici, che per le norme vigenti sono abusivi, non solo verrebbero sanati ma avrebbero il completo rimborso dallo Stato per la ricostruzione. Una sanatoria che, nei giorni scorsi, i Verdi ...

Crollo Genova - cittadini in piazza : 'Risposte concrete' - Commissaria Ue : 'Vi aiuteremo per la Ricostruzione' : Oltre un migliaio di persone si sono radunate davanti a Palazzo San Giorgio, nel cuore del Porto Antico di Genova, per il corteo di protesta indetto da un'aggregazione spontanea di cittadini di ...

Ricostruzione - nominato nuovo commissario è Piero Farabollini - prende il posto di Paola De MIcheli : Roma - "Piero Farabollini è il nuovo commissario straordinario per il terremoto". Lo annuncia il vicepremier Luigi Di Maio su Fb. Farabollini è il presidente dell'Ordine dei geologi delle Marche: 58 anni, docente all'università di Camerino (pesantemente danneggiata dal sisma), ha all'attivo centinaia di pubblicazioni. E' stato referente scientifico, presso il Cnr, nell'ambito dello Studio ...

Post sisma 2016/2017 : focus del Sottosegretario Mazzocca su attività Ufficio Ricostruzione : Il Sottosegretario d’Abruzzo Mario Mazzocca, incaricato di seguire anche questo strategico e delicato comparto dal mese di luglio 2018, interviene sul tema della Ricostruzione Post-sisma 2016/17 allo scopo di evidenziare lo stato dell’arte delle attività sinora condotte dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR), per precisare e correggere puntualmente alcune notizie infondate, e quelle in via di attuazione nell’immediato futuro. «Al ...

Ricostruzione bloccata - in assenza di risposte il sindacato pronto alla mobilitazione : L'Aquila - La Cgil dell’Aquila torna a denunciare il rischio di un grave stallo nei processi ricostruttivi del sisma 2009. Già alcuni mesi fa avevamo denunciato, sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti e dal sistema delle casse edili, un significativo rallentamento nella capacità di spesa, corrispondente anche a una riduzione di circa il 20% delle maestranze impegnate nei cantieri della Ricostruzione. Avevamo ...

Ricostruzione post sisma - Mazzocca consegna le restanti 10 casetteSae a Montorio al Vomano (Te) : A Montorio al Vomano (Te) in localitàVilla Maggiore, il Sottosegretario Regionale delegato all’UfficioSpeciale per la Ricostruzione post sisma 2016/2017 Mario Mazzocca, ha consegnato ai cittadini le restanti 10 SAE (Soluzioni Abitative inEmergenza). Ad oggi sono state ordinate n. 331 SAE articolate su 15lotti funzionali individuati su base comunale (10 in provincia diTeramo e 5 in provincia dell’Aquila). La Regione Abruzzo ha ...

Crollo ponte - botta e risposta tra Toti e il ministro Toninelli sulla Ricostruzione : A margine della Fiera del Levante di Bari, Di Maio ha voluto ribadire la linea del governo. "Autostrade avrà un'altra brutta sorpresa nei prossimi giorni. Io non faccio ricostruire il ponte a chi lo ...

Rugby - primo intervento chirurgico riuscito per Matteo Minozzi. L’atleta della nazionale sarà sottoposto ad una Ricostruzione legamentosa : Matteo Minozzi è stato sottoposto alla prima operazione dopo il grave infortunio occorso durante il match Zebre-Southern Kings, all’esordio stagionale in Pro14. Come comunicato dal bollettino medico rilasciato società in cui milita, il 22enne veneto è stato sottoposto ad un intervento chirurgico presso la Clinica Villa Stuart di Roma dal Prof. Pier Paolo Mariani. Come si evince dal bollettino: “Minozzi ha subito la ricostruzione ...

Genova - piano di Autostrade : 'Demolizione e Ricostruzione sovrapposte' | : Toti: "Un giorno per demolire la parte Est del moncone, in quel momento vanno giù 150 appartamenti". Estesi pedaggi gratis nel Genovese. Autostrade inizia a pagare i rimborsi di finanziamenti bancari ...

Crollo Ponte Genova - Autostrade : “Demolizione e Ricostruzione sovrapposte” : “Oggi abbiamo presentato – nei tempi nei quali ci eravamo impegnati a farlo – una serie di opzioni di demolizione e di ricostruzione del viadotto Polcevera, che saranno in parte sovrapposte, confermando sostanzialmente i tempi già annunciati. In ogni caso i piani potranno diventare definitivi solo dopo l’accesso ai luoghi e richiederanno integrazioni e affinamenti sul piano architettonico, da condividere con le parti ...