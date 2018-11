Real Madrid | il Belgio stoppa Martinez

Real Madrid-Martinez - la Federcalcio belga si mette di traverso : Nei giorni scorsi, uno dei nomi caldi circolati per la sostituzione di Lopetegui sulla panchina del Real Madrid è stato quello di Roberto Martinez. Tuttavia, l’iter che Florentino Perez dovrebbe percorrere per l’eventuale ingaggio dell’attuale ct non è così agevole. E lo ha ribadito il portavoce della Federcalcio belga, Stefan Van Loock, che ha sottolineato: “Chi vuole ingaggiare il nostro ct Martinez deve prima ...

Calciomercato Juventus - Agnelli fa la spesa in casa Real Madrid : si profila un clamoroso scambio con i blancos : Il club bianconero vorrebbe a tutti i costi Marcelo, sul piatto il presidente Agnelli è pronto a mettere il cartellino di Alex Sandro Gli affari tra la Juventus e il Real Madrid potrebbero non essere finiti e, dopo l’operazione Cristiano Ronaldo, se ne potrebbe profilare una altrettanto clamorosa. AFP/LaPresse Il club bianconero infatti pensa a Marcelo, è lui il giocatore individuato da Agnelli per compiere l’ennesimo salto di ...

Juventus - il Real Madrid rilancia : Alex Sandro per Marcelo : TORINO - Alex Sandro al Real Madrid, Marcelo alla Juventus. Scambio alla pari o quasi, perché nell'indiscrezione circolata ieri in Spagna il club di Florentino Perez chiederebbe un conguaglio ...

Real Madrid : infortunio Marcelo - almeno un mese di stop : Il sito del Real Madrid ha ufficializzato l’infortunio del brasiliano Marcelo, cui è stata diagnosticata una lesione muscolare del bicipite femorale destro: per i medici del club lo stop previsto è di almeno un mese. E’ molto difficile che il terzino-goleador (a segno contro il Levante e a Barcellona) sia in campo all’Olimpico contro la Roma nel match di Champions di martedì 27 novembre. Una buona notizia per i tifosi ...

subito poker per il Real Madrid di Solari : MELILLA, SPAGNA, - Non poteva cominciare meglio la nuova avventura sulla panchina del Real Madrid per Santiago Solari , che cala subito il poker contro la cenerentola Melilla , terza serie iberica, ...

Coppa del Re : tutti i risultati. Real Madrid - Solari vince all'esordio : 4-0 al Melilla : Buona la prima per Santiago Solari e il suo "nuovo" Real Madrid . I blancos vincono 4-0 sul campo del Melilla, squadra di Segunda División B, grazie ai gol di Benzema e Asensio nel primo tempo , 28' e ...

Real Madrid - buona la prima di Solari : 4-0 al Melilla in coppa : Karim Benzema festeggiato dai compagni dopo il vantaggio del Real. Afp Melilla è un'enclave spagnola sulla costa del Marocco. Un luogo dove tensioni e rivendicazioni la fanno da padrone, ma al tempo ...

Real Madrid - sette differenze tra Solari e Lopetegui : Lopetegui ha affrontato non senza difficoltà il dualismo tra Keylor Navas, protagonista vincente delle ultime stagioni, e Courtois, uno dei top al mondo nel suo ruolo arrivato in estate. Alla fine ha ...

Real Madrid - Marcelo ko : salta la partita contro la Roma : Il Real Madrid proprio non ha pace: oltre alla crisi, gli infortuni. Il sito dei 'blancos' ha ufficializzato quello del brasiliano Marcelo, cui è stata diagnosticata una lesione muscolare del bicipite ...

Real Madrid : Marcelo va ko - a rischio per la Roma : Roma– Brutte, pessime, notizie per il Real Madrid. Dolci, belle, notizie per la Roma. Sull’asse tra le due capitali si viaggia verso la sfida di Champions del prossimo 27 novembre, quando merengues e giallorossi si sfideranno all’Olimpico per (si presume, classifica alla mano) il primato nel girone. Dopo la manita del Barcellona, l’esonero di Lopetegui […] L'articolo Real Madrid: Marcelo va ko, a rischio per la Roma ...

Real Madrid - Sergio Ramos e il 'no' a Conte : 'Non è tempo di parlare - ma di agire' : ROMA - ' Ci sentiamo tutti responsabili di quello che sta succedendo, e ne siamo ben consapevoli: ma ora non è tempo di parlare, è tempo di agire '. Così Sergio Ramos , capitano del Real e leader ...

Real Madrid - Sergio Ramos : “Basta parlare - è ora di agire” : “Ci sentiamo tutti responsabili di quello che sta succedendo, e ne siamo ben consapevoli: ma ora non è tempo di parlare, è tempo di agire“. Così Sergio Ramos, capitano del Real e leader dello spogliatoio Madridista, interviene dopo l’esonero di Lopetegui e la chiamata di Solari. Il difensore è unanimemente individuato dalla stampa spagnola come il portavoce del ‘no’ della squadra all’arrivo di Antonio ...

Real Madrid - la decisione di Conte è definitiva : no ai blancos! : A spezzare i rumors di questi giorni, dopo l’esonero di Lopetegui, ci ha pensato Antonio Conte. L’ex allenatore di Chelsea e Juventus, corteggiato a lungo da Florentino Perez ha detto di no al club pluricampione d’Europa. L’allenatore italiano, come riportato da Sky Sports, si è tirato fuori dalla corsa alla panchina del club campione d’Europa, per […] L'articolo Real Madrid, la decisione di Conte è ...

Real Madrid - Solari non convince pienamente : ritorno di fiamma? : Il neo tecnico del Real Madrid, Santiago Solari, esordirà stasera in Coppa del Re contro il Melilla, ma la società sembra già al lavoro per reperire un nome di primo piano per la panchina: secondo il quotidiano spagnolo ‘As’ tornano a salire le quotazioni di Antonio Conte. Ad allontanare l’approdo a Madrid del tecnico italiano erano state le parole del capitano Sergio Ramos nei giorni scorsi: “Il rispetto si ...