Ranieri torna al King Power Stadium per l' ultimo saluto al presidente del Leicester VIDEO

Lodi - bambini st Ranieri tornano in mensa : spese coperte grazie alla raccolta fondi : La raccolta fondi ha raggiunto il suo obiettivo e da oggi, martedì 16 ottobre, i bambini stranieri di Lodi che nei giorni scorsi avevano pranzato su un tavolo a parte con cibo portato da casa possono tornare in mensa con i loro compagni di classe. Il Coordinamento Uguali Doveri che ha raccolto gli oltre 60mila euro ricevuti in donazione, ha infatti contattato le famiglie che denunciano l’impossibilità o la difficoltà ad accedere alle ...

