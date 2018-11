Ranieri a Leicester per rendere omaggio a Srivaddhanaprabha

Leicester - Ranieri al King Power Stadium per l'ultimo saluto al presidente : In una recente intervista a Sky Sport, il tecnico romano ha definito Srivaddhanaprabha 'un uomo buono e illuminato. Era un uomo d'oro, aveva sempre parole positive per tutti. La cosa che mi colpiva ...

Leicester - Ranieri ricorda Srivaddhanaprabha : 'Uomo buono - sembrava un padre' : Claudio Ranieri , allenatore del leggendario Leicester che nel 2016 conquistò a sorpresa la Premier League, ha voluto ricordare a Sky Sport 24 il presidente delle Foxes , Srivaddhanaprabha , scomparso sabato sera dopo il tragico incidente del suo elicottero: 'Il sapore è amaro, la notizia mi ha scosso tremendamente. Era un uomo ...

Un Allenatore al Giorno : Claudio Ranieri - incredibile vittoria dello Scudetto con il Leicester : Claudio Ranieri come calciatore esordisce nella Roma, ma lega il proprio nome soprattutto al Catanzaro di cui, tra il 1976 e il 1982, diventa il giocatore con più presenze in serie A. Si fa notare come Allenatore conquistando due promozioni (dalla serie C1 alla serie A) con il Cagliari tra il 1988 e il 1991 e vincendo la Coppa Italia di Serie C; passa quindi al Napoli dove ottiene una qualificazione UEFA nel 1992. Tra il 1993 e il 1997 ...