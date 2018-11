Rai | la corsa per le poltronissime delle reti

Al Teatro Arcimboldi l'ACCADEMIA UCRaiNA DI BALLETTO presenta LO SCHIACCIANOCI e LE CORSAIRE : ... provenienti dai oiù importanti teatri dell'ex Unione Sovietica, a garanzia dell'applicazione di un metodo la cui validità è riconosciuta in tutto il mondo.. Direttrice AUB in Italia è Caterina ...

Federica Sciarelli - addio a Chi l'ha visto? È in corsa per la direzione di un Tg Rai : FUNWEEK.IT - Ormai siamo abituati ad associare il volto di Federica Sciarelli al logo di Chi l'ha Visto. Circolano, però, delle voci sul possibile addio della conduttrice al programma di Raitre per un ...

Il Carroccio lanciato in corsa sulle ammiraglie Rai : Le relazioni in quel mondo non mancano, a partire dall'amico Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus.

Il 10 novembre edizione notturna della corsa Valtellina wine tRail : Milano, 25 set., askanews, - Sabato 10 novembre Valtellina wine trail, evento podistico tra i vigenti e le cantine più celebri della provincia di Sondrio, tornerà con una sesta edizione in formato ...

'Wine TRail' una corsa tra i vigneti della Valtellina : La presentazione dell'evento sportivo si svolgerà, martedì 25 Settembre, all'Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli 1 a Milano, alla presenza dell 'assessore allo Sport e Giovani di ...

Salomon Running Milano - festa grande per 3.600 all'urban tRail : di corsa anche Ambrosini e Oddo : Come conferma l'Assessore allo Sport del Comune di Milano Roberta Guaineri al via della 15 km non competitiva Allianz FAST Cup 'Sono molto contenta perché un'altra volta ho avuto conferma che i ...

La corsa contro il tempo degli opeRai cinesi per difendere il posto di lavoro dai robot : Il predominio nell’intelligenza artificiale, che il governo cinese vuole trasformare in una industria da 150 miliardi di dollari, ha un costo. Lo pagheranno 40-50 milioni di lavoratori a tempo pieno che vedranno il loro posto di lavoro occupato dai robot. Nel giro di 15 anni. Lo dice un rapporto stilato dal think tank governativo China Development Research Foundation (CDRF) insieme a Sequoia China China sulla base dei dati raccolti dal ...

Diretta Gran Premio d'Italia - la corsa a Monza in chiaro su Rai Uno e su Tv8 : In questo weekend si terra' il Gran Premio d'Italia sul circuito dell’Autodromo di Monza. Si tratta di un evento imperdibile per il pubblico italiano e che, per l'occasione, verra' trasmesso in chiaro sulle reti Rai ed anche su Tv8. La gara sara' in Diretta integrale anche sui canali a pagamento della piattaforma di Murdoch. Questa però, sara' l'unica corsa della stagione ad essere interamente visibile in chiaro in televisione. Si parte con le ...

Vuelta di Spagna 2018 – La BahRain Merida pronta alla corsa iberica : il roster del team capitanato da Vincenzo Nibali : Una rosa tosta e competitiva: il roster della Bahrain Merida per la Vuelta di Spagna 2018 Inizia sabato prossimo l’edizione 2018 della Vuelta di Spagna: il ciclismo torna protagonista con la terza e ultima grande corsa a tappe della stagione che partirà da Malaga. La 73ª edizione della corsa iberica coprirà la distanza di 3254,7 km e terminerà a Madrid il 16 settembre. Si prospetta un grande spettacolo: non ci saranno gli uomini del ...