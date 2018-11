: Manovra, Raggi: ‘Tria ha tolto 180 milioni per le buche di Roma. Sono arrabbiata, il ministro fa un torto a tutti i… - fattoquotidiano : Manovra, Raggi: ‘Tria ha tolto 180 milioni per le buche di Roma. Sono arrabbiata, il ministro fa un torto a tutti i… - AlessiaMorani : La #Raggi ha appena detto che se cadono gli alberi a #Roma è colpa del Ministro #Tria #machedavero - HuffPostItalia : Raggi arrabbiata con Tria: 'Taglia i fondi per Roma' -

"Nell'attuale Manovra il ministroavrebbe tolto 180 milioni di euro destinati alla cura e alle strade di Roma Così in tv il sindaco. "Secontinua in questa direzione non fa un torto a, ma a Roma e a tutti i.Mi batterò in parlamento perché questi fondi vengano mantenuti. Erano 60 milioni per il triennio. Alla fine si dice sempre tutti vogliono bene a Roma, sembra che siano sempre pronti ad aiutarla, poi quando c'è davvero da 'fare i fatti',come si dice,i risultati sono questi. Speroci ripensi".(Di giovedì 1 novembre 2018)