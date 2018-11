Raggi | Sono arrabbiata | Tria non tolga fondi a Roma

Manovra - Raggi : ‘Tria ha tolto 180 milioni per le buche di Roma. Sono arrabbiata - il ministro fa un torto a tutti i romani’ : “Nell’attuale Manovra il ministro Tria avrebbe tolto 180 milioni di euro destinati proprio alla cura e a, come dire, alle strade di Roma”. Il j’accuse contro il titolare del ministero dell’Economia porta la firma di Virginia Raggi. Ai microfoni di W l’Italia – Oggi e domani, il programma di approfondimento condotto da Gerardo Greco, la sindaca della Capitale attacca: “Penso che se Tria continua in questa ...

Maltempo - la pioggia attanaglia l'Italia e le previsioni non sono incoRaggianti : Quando smetterà di piovere? Le previsioni meteo per il prossimo weekend non sono incoraggianti: l'inizio di Novembre sarà...

M5S - Giulia Sarti : “In caso di condanna - le dimissioni di Virginia Raggi Sono un atto dovuto” : A parlare è Giulia Sarti, parlamentare del Movimento 5 Stelle, al microfono del giornalista Luca Sommi nel corso di “Punto esclamativo”, il primo talk politico in diretta su Facebook. “Abbiamo uno statuto che dice: ‘in caso di condanna in primo grado per determinati reati le dimissioni dall’incarico sono un atto dovuto’”. Incalza Sommi: “Se il 10 novembre dovesse essere condannata la sindaca di Roma Virginia Raggi cade la ...

NBA – Kevin Love fa luce sul suo infortunio : “sono scoRaggiato - vorrei tornare in campo ma” : Kevin Love commenta il suo infortunio e sembra allontanare l’ipotesi di una possibile operazione: il cestista dei Cavs, nonostante un po’ di malumore, confida nel recupero senza intervento chirurgico In casa Cleveland Cavaliers, la prima stagione dell’era post LeBron James è iniziata nel peggiore dei modi. Pria una striscia di 6 sconfitte in altrettante partite (interrotta solo questa notte) che è costata cara a coach ...

Maltempo - troppo vento e bufere di neve : gli elicotteri non possono Raggiungere lo Stelvio per evacuare oltre 190 persone : vento e bufere di neve in quota: a causa della visibilità ridotta non possono raggiungere il Passo dello Stelvio gli elicotteri mobilitati dalla Protezione Civile regionale e dall’Esercito per portare a valle le 193 persone bloccate negli alberghi a oltre 2700 metri da oltre 4 giorni a causa dell’ondata di Maltempo che ha investito la Lombardia. I velivoli sono al momento ancora fermi a Bormio (Sondrio) per ragioni di ...

Baglio-Piccolo : spiegazione è che alberi non sono priorità per Giunta Raggi : Roma – “Gli alberi non sono una priorita’ per questa Amministrazione. Non si spiega altrimenti il ritardo nell’aggiudicazione di bandi e gare per le potature, la cura e la manutenzione del verde verticale. La tempesta tropicale che si e’ abbattuta ieri su Roma e’ stata, e’ vero, uno degli eventi eccezionali, che pero’ si ripetono ormai con preoccupante frequenza nella nostra citta’, a causa ...

One Direction : i fan sono riusciti a far Raggiungere il MILIARDO di view al video di “What Makes You Beautiful” : Una bellissima impresa <3 The post One Direction: i fan sono riusciti a far raggiungere il MILIARDO di view al video di “What Makes You Beautiful” appeared first on News Mtv Italia.

Roma - Raggi : 'Sono il sindaco di tutti i romani - facciamo squadra' : Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, replica alle critiche e alle proteste dei cittadini della Capitale. "Sono il sindaco di tutti i Romani, anche di chi non mi ha votata, e li ascolto perché sono qui ...

Desirée - Fico : la ruspa non basta - serve amoreLa Raggi : le ronde non sono la soluzione : Secondo il presidente della Camera la soluzione per evitare altre drammi come quello di San Lorenzo non sta nelle maniere forti: "Problemi così complessi - dice il leader M5s - non si risolvono con la sola forza, ma con la forza delle idee e la programmazione integrata con le famiglie"

Raggi : a San Lorenzo no uso forza privata - ci sono già forze dell’ordine : Roma – “Non servono ronde ma cose come quella che noi chiamiamo, e stiamo gia’ sperimentando, il controllo di vicinato. Mi oppongo a qualsiasi visione che preveda l’uso della forza privata indiscriminata per risolvere problemi di ordine pubblico e sociale. Ci sono gia’ le forze dell’ordine”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in occasione dell’apertura dell’European metropolitan ...

DIRETTA / Psv Tottenham (risultato finale 2-2) : gli Spurs in dieci sono Raggiunti all'ultimo! : DIRETTA PSV Eindhoven-Tottenham, risultato finale 2-2: gli Spurs buttano via la vittoria in Olanda, finendo in dieci uomini e venendo ripresi nel finale. Adesso la strada si fa davvero dura(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:40:00 GMT)

Desirée Mariottini - Salvini : “Uccisa in centro. Non possono esserci buchi neri”. Raggi : “La Lega non conosce la Capitale” : “In centro a Roma, non posso esserci buchi neri”. “La Lega Nord forse non conosce Roma. Accompagnerò il ministro a conoscerla, così possa passare finalmente dalle parole ai fatti“. L’omicidio di Desirée Mariottini, morta in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo, provoca frizioni tra Matteo Salvini e Virginia Raggi, nel giorno del vertice in Prefettura del comitato per la sicurezza con il procuratore capo ...

Robert Downey Jr. al piccolo fan malato di cancro : «Sei forte e coRaggioso - io sono con te» : Robert Downey Jr. , supereroe finto sul set ma vero nella vita: il popolare attore statunitense, infatti, ha mandato un messaggio speciale ad un bimbo malato di cancro che è un suo grande fan. Morgan: ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : chi sono le azzurre in Finale? L’Italia ai Raggi X : dalle magie di Egonu alla forza del gruppo : L’Italia ha confezionato un’impresa maestosa battendo la Cina per 3-2 e qualificandosi alla Finale dei Mondiali 2018 di Volley femminile. Uno show pazzesco delle azzurre che hanno surclassato le Campionesse Olimpiche a Yokohama ma conosciamo meglio queste magnifiche ragazze che domani sfideranno la Serbia per andare a caccia del titolo iridato. Paola Egonu è indubbiamente il volto simbolo di questa Italia, l’opposto che ci sta ...