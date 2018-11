Raggi e le dimissioni | ' Ora non ne parlo' M5S in piazza alla vigilia della sentenza

M5S - Giulia Sarti : “In caso di condanna - le dimissioni di Virginia Raggi sono un atto dovuto” : A parlare è Giulia Sarti, parlamentare del Movimento 5 Stelle, al microfono del giornalista Luca Sommi nel corso di “Punto esclamativo”, il primo talk politico in diretta su Facebook. “Abbiamo uno statuto che dice: ‘in caso di condanna in primo grado per determinati reati le dimissioni dall’incarico sono un atto dovuto’”. Incalza Sommi: “Se il 10 novembre dovesse essere condannata la sindaca di Roma Virginia Raggi cade la ...

Roma - Raggi : dimissioni se condannata? Ne parliamo la settimana dopo : "Ne riparliamo la settimana dopo". Così il sindaco di Roma, Virginia Raggi, nell'anticipazione di un'intervista televisiva, replica alla domanda se, in caso di condanna, conferma l'intenzione di ...

Pizzarotti : dimissioni Raggi in caso di condanna è decisione soggettiva : Roma – “È una decisione personale, e’ una questione amministrativa del Comune di Roma. Penso che ogni sindaco abbia davanti a se’, tante volte, degli errori che a volte puo’ anche sottovalutare perche’ sono sempre piu’ grandi le competenze amministrative dei sindaci e meno i poteri. Non mi sento di giudicare una tematica che sara’ affrontata dal punto di vista personale e dal suo gruppo ...

La Lega chiede le dimissioni di Virginia Raggi : "Un disastro - una delle peggiori amministrazioni di Roma" : La Lega chiede a Virginia Raggi di dimettersi per manifesta incapacità nella gestione di Roma. Maurizio Politi, capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus per criticare apertamente la guida del Campidoglio, malgrado a livello nazionale Lega e M5S siano alleati al Governo.Politi era presente alla manifestazione contro Virginia Raggi. "A Roma invece siamo all'opposizione contro ...

“Roma dice basta” - migliaia di persone al Campidoglio contro il degrado. I cori per la sindaca Raggi : “Dimissioni” : “Roma dice basta“. Con questo slogan, lanciato sui social da sei donne autodefinitesi “cattive ragazze”, si sono riuniti in piazza del Campidoglio migliaia di romani in polemica con l’amministrazione di Virginia Raggi. Protestano contro la “grande monnezza“, le buche, la sporcizia, “l’abbandono della città”. “Vogliamo che Roma torni a essere una capitale: inclusiva, ...

Roma : in oltre 5mila chiedono dimissioni Raggi : Roma, 27 ott., askanews, - 'Tutti per Roma, Roma per tutti' 'il vento è cambiato e sa di mondezza'. Con questi slogan il coordinamento anti/degrado #Romadicebasta nato online ha centrato il suo primo ...

ROMADICEBASTA - IN MIGLIAIA DAVANTI AL CAMPIDOGLIO CONTRO Raggi/ Ultime notizie - coro "dimissioni - dimissioni" : ROMADICEBASTA, sit-in in CAMPIDOGLIO CONTRO il degrado. Ultime notizie, nel mirino il sindaco Virginia RAGGI: presente Carlo Calenda, "stanchi della gestione"(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 13:09:00 GMT)

Raggi - entra nel vivo il processo : se condannata - ipotesi dimissioni - : La sindaca di Roma è imputata per falso in relazione alla nomina, poi revocata, di Marra alla guida della Direzione Turismo. Il 10 novembre è attesa la sentenza e potrebbe scattare il passo indietro ...