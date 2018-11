Quota 100 | gli statali potrebbero dover attendere nove mesi per l' uscita

Pensioni - Governo e la 'patata bollente' Quota 100 - Marco Leonardi : 'Pagheremo noi' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi mercoledì 31 ottobre, riguardano la messa a punto del Governo della misura Quota 100. Arrivano novita', certamente non entusiasmanti, per i dipendenti statali: infatti, i primi candidati del settore pubblico, per il nuovo provvedimento di anticipo Pensionistico, potrebbero dover aspettare addirittura nove mesi per poter incassare il primo assegno. La ministra della Pubblica Amministrazione, Giulia ...

Manovra - Mattarella firma : tra un mese il voto alla Camera | Reddito - Quota 100 e pensioni d'oro : tutte le incognite : Il ministro per i Rapporti con il Parlamento: "Sono orgoglioso di consegnare la Manovra del popolo, finalmente al centro ci sono i cittadini". Tra il 29 e il 30 novembre il testo arriverà a Montecitorio

Quota 100 a tempo : pensioni e riforme - così la manovra porta alla procedura di infrazione : La lettera della Commissione Europea è il primo passo formale per l'apertura di una procedura per deficit eccessivo contro...

Pensione - quali sono le sette finestre per uscire dal lavoro con Quota 100 : Le finestre per uscire dal lavoro in tutto sono sette: quattro per i privati, due per gli statali e una per la scuola. Per i lavoratori nel privato ci sono a disposizione 4 finestre annuali, una ogni trimestre. Per i lavoratori statali le possibilità sono due, una ogni sei mesi. Mentre per il mondo della scuola la finestra è una all'anno.Continua a leggere

Speciale Manovra/1 - Quota 100 - per gli statali una prima finestra a nove mesi : Dopo il primo ciclo di pensionamenti della Pa a nove mesi dalla maturazione dei requisiti minimi (62 anni e 38 di contributi) si tornerebbe poi alle due finestre mobili semestrali, mentre i lavoratori privati conteranno su quattro finestre di uscita ...

Pensioni - Quota 100 dal 2019 : tornano le finestre per l'uscita : La riforma delle Pensioni, con l’attesa Quota 100, partira' nel 2019 e sara' accessibile attraverso alcune finestre di uscita, ripristinando così una modalita' abolita alcuni anni or sono. Per andare in pensione a 62 anni e con 38 anni di contributi, quindi, bisognera' attendere l’apertura della finestra prevista anziché, come avviene ora, il primo mese successivo a quello della maturazione dei requisiti. Le regole per l’attuazione della Quota ...

Pensioni - nuova bozza Legge di Bilancio 2019 : 7 finestre uscita anticipata per Quota100 : Le ultime notizie sulle Pensioni di oggi, martedì 30 ottobre, sono imperniate sulla nuova bozza della Legge di Bilancio 2019, approvata dal Governo Conte lo scorso 15 ottobre: il nuovo testo, attualmente al vaglio della Ragioneria dello Stato e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, presenta 115 articoli contro i 73 della precedente bozza. Per quanto riguarda le Pensioni, confermate le indiscrezioni che parlavano di 'appositi provvedimenti ...

Pensioni - Manovra svuotata dai criteri su Quota 100 e reddito di cittadinanza : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 30 ottobre 2018 vedono arrivare importanti aggiornamenti rispetto al testo della legge di bilancio 2019. Nella serata di ieri si è infatti tenuta a Palazzo Chigi una nuova riunione del Governo, nella quale si è chiusa la bozza del testo e si è deciso per un invio al Parlamento il prossimo mercoledì. Al momento il provvedimento è quindi al vaglio dei tecnici della Ragioneria dello Stato e del Mef. Resta il ...

Pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi e uscita Quota 100 : età e contributi fino al 2023 : Come cambieranno i requisiti di uscita, riguardanti l'eta' e i contributi versati, sulla quota 100 e la Pensione anticipata con i meccanismi della riforma Fornero che prevedono l'abbandono del lavoro con 42 anni e dieci mesi di versamenti? La nuova misura di Pensione anticipata che debuttera' nel 2019 e assicurera' l'uscita a 62 anni in presenza di 38 anni di contributi fissi dal 1° aprile ai lavoratori del settore pubblico e dal 1° giugno agli ...

Quota 100 e rdc - due provvedimenti ad hoc per attuare le misure sulla previdenza : Nessun provvedimento in materia previdenziale nella nuova Legge di Stabilita'. [VIDEO]Quota 100 e reddito di cittadinanza, infatti, verranno attuati attraverso due distinti provvedimenti ad hoc vista la mancanza di tempo. Non c'erano i tempi tecnici per inserirli, spiegano gli economisti del ministero dell'Economia e delle Finanze. Nella Legge di Stabilita', tuttavia, verranno indicate solo le risorse stanziate per finanziare le due misure. Ciò ...

Pensioni - le 7 finestre di Quota 100. Ecco come lasciare il lavoro : quota 100 è ormai alle porte. Il superamento della legge Fornero passa dalla riforma fortemente voluta dalla Lega che di fatto cambia completamente il volto del sistema previdenziale italiano. Di ...

Cittadinanza e Quota 100? Arriveranno con decreti "ad hoc" : Riforma delle pensioni e reddito di Cittadinanza? In manovra solo "formalmente". Come racconta l'Huffington Post, infatti, nella legge di Bilancio verranno indicati solo i soldi destinati ai due provvedimenti, ma non le norme che li regoleranno. "Non c'erano i tempi tecnici per inserirli", dicono dal ministero per l'Economia.Di fatto, quindi, le modalità con le quali i due "cavalli di battaglia" di Lega e Movimento 5 Stelle verranno applicati ...

Manovra : slittano Quota 100 e reddito di cittadinanza : Il ministero dell'Economia potrà effettuare variazioni compensative tra l'uno e l'altro fondo e in caso di risorse non spese anche apportare le «occorrenti variazioni di bilancio». Quindi ora la ...

Quota 100 : finestra secca ad aprile e poi ogni 3 mesi - ma non per gli statali : Quota 100 si fara' nonostante Bruxelles e le agenzie di rating abbiano bocciato la manovra finanziaria del governo e quindi pure gli interventi previdenziali. Il Ministro dell’interno Salvini, l’altro Vice premier Di Maio e altri esponenti della maggioranza di governo e vicini al dossier della manovra finanziaria spingono all’ottimismo, annunciando continuamente che non ci saranno manovre bis, correttivi e passi indietro per tutto quanto gia' ...