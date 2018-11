PSG | Rabiot-Mbappé e il ritardo pre-Marsiglia | stavano guardando il Clasico Barça-Real

PSG : 'Mbappè e Rabiot fuori per motivi disciplinari. Ramanzina Buffon' : PARIGI - 'motivi disciplinari'. Così Thomas Tuchel , tecnico del Paris Saint Germain , ha spiegato la decisione un po' a sorpresa di lasciare Mbappè e Rabiot in panchina a Marsiglia , nella sfida poi ...

PSG - Tuchel : “Mbappé e Rabiot in panchina per motivi disciplinari” : “motivi disciplinari” avrebbero spinto Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint Germain, a lasciare Mbappé e Rabiot in panchina a Marsiglia, nella sfida poi vinta per 2-0. L’allenatore tedesco non è entrato nei dettagli, limitandosi a sottolineare che “il collettivo è sempre più importante delle individualità. Non è stato bello per me giocare una partita del genere senza Kylian; il ragazzo ha risposto bene ma non amo ...

PSG - Tuchel svela : “Mbappè e Rabiot fuori per motivi disciplinari” : Mbappè e Rabiot sono stati lasciati in panchina da Tuchel nella sfida tra PSG e Marsiglia per motivi disciplinari “Mbappè e Rabiot fuori per motivi disciplinari, il collettivo è sempre più importante delle individualità. Non è stato bello per me giocare una partita del genere senza Kylian, il ragazzo ha risposto bene ma non amo fare queste cose“. Il tecnico del PSG Tuchel ha risposto così in conferenza stampa alla domanda più ...

PSG - Tuchel : 'Rabiot e Mbappé in panchina per punizione'. Sono arrivati tardi alla rifinitura : Undici vittorie su undici. 33 punti in campionato, quasi a dire che è già tutto deciso sebbene la stagione sia solo a fine ottobre. In Francia pare non esserci storia, con il Psg che macina successi ...

PSG : 'Mbappè e Rabiot fuori per motivi disciplinari' : PARIGI - 'motivi disciplinari'. Così Thomas Tuchel , tecnico del Paris Saint Germain , ha spiegato la decisione un po' a sorpresa di lasciare Mbappè e Rabiot in panchina a Marsiglia , nella sfida poi ...

Milan e Juve - sfuma l'ipotesi Rabiot : con il PSG il rinnovo è vicino : In Italia arrivano cattive notizie da parte della Francia , poiché Adrien Rabiot , difensore del Psg , ha deciso di rinnovare con i parigini, motivo per cui Milan e Juventus dovranno prendere altre ...

Milan : Leonardo non molla Rabiot del PSG : Secondo il Corriere dello Sport , Leonardo vuole portare al Milan il centrocampista francese Adrien Rabiot , in scadenza di contratto a giugno col PSG .

PSG-Lione - Paratici in tribuna con Rabiot guardando Mendy e gli altri : Lione che, per la cronaca, è stato in partita sino al 15' della ripresa, sotto di un gol dal 9', dopo la rete di Neymar, ma poi s'è sciolto al cospetto d'uno Mbappé incontenibile. Tra i gioiellini, ...

PSG : Rabiot respinge la terza offerta : Secondo Bein Sport il centrocampista francese classe 1995 Adrien Rabiot ha rifiutato la terza offerta di rinnovo del Paris Saint-Germain di 7,2 milioni di euro netti a stagione. E' in scadenza nel 2019.

Tutti pazzi per Rabiot : il centrocampista è in scadenza nel 2019 - ma il PSG prova a blindarlo : Rabiot vedrà il proprio contratto scadere nella prossima estate, il Psg non intende però perdere il calciatore a parametro zero Il Paris Saint Germain è pronto a blindare il centrocampista Adrien Rabiot e sta lavorando a un rinnovo di contratto con un sostanzioso ritocco economico. E’ quanto rilancia dalla Spagna ‘Mundo Deportivo’ riguardo al talento transalpino classe 1995 nel mirino del Barcellona. Al momento le parti ...

PSG : tre club su Rabiot : Non c'è solo il Milan in cima alla lista delle pretendenti per Adrien Rabiot . Il centrocampista in scadenza di contratto con il Paris Saint Germian, secondo il Corriere dello Sport è nel mirino di Barcellona e Juvent us che sono in vantaggio per capacità di spesa rispetto al club rossonero.

Rabiot al Milan?/ Ultime notizie - Leonardo prepara l'assalto per il centrocampista del PSG : Adrien Rabiot al Milan? Ultime notizie, il direttore tecnico rossonero Leonardo prepara l'assalto per il centrocampista del PSG, in scadenza di contratto 2019(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 09:50:00 GMT)

Scontro PSG-Barça : francesi pensano a denuncia per caso Rabiot : E' guerra totale tra Psg e Barcellona . Apre così l'edizione odierna di 'Sport', quotidiano vicino ai catalani, che rivela come il club francese stia pensando di denunciare gli spagnoli per ingerenza nel futuro di Adrien Rabiot, centrocampista in scadenza di contratto nel ...