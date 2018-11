PS4 e Xbox One rivoluzionano le generazioni di console | quale il futuro?

Sprofondiamo nella follia di Call of Cthulhu : il gioco è finalmente disponibile per PS4 - Xbox One e PC : Call of Cthulhu, già recensito sulle nostre pagine, è finalmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.Preparatevi a questa avventura oscura sbirciando nei sogni limpidi e nel passato torbido con il trailer di lancio. Accompagnato dalla musica di Cristobal Tapia De Veer (compositore per "Black Mirror", "Utopia" e "La Ragazza che Sapeva Troppo"), il trailer è il vostro ultimo sguardo nel vuoto prima che iniziate la vostra investigazione ...

Fifa 19 Patch 1.03 – Title Update 2 : nuovo aggiornamento disponibile anche su PS4 ed Xbox One : EA Sports ha rilasciato il secondo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, del peso di 907 megabyte su PC è disponibile da oggi anche su PS4 ed Xbox One! Di seguito le note complete di rilascio, da noi tradotte in italiano. Fifa 19 Title Update 2 – Patch 1.03 Ciao fan di Fifa! L’ultimo aggiornamento di Fifa […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.03 – Title Update 2: nuovo aggiornamento disponibile anche su PS4 ed Xbox One proviene da ...

Michael Pachter : "Red Dead Redemption su PS4 venderà il doppio rispetto a Xbox One" : Red Dead Redemption 2 è uscito oggi mettendo fine all'attesa di moltissime persone, e a giudicare i numeri di vendita prospettati dagli analisti sono davvero in molti i giocatori che stavano attendendo questo titolo.Come riporta Gamingbolt infatti, secondo il celebre analista Michael Pachter Red Dead Redemption 2 venderà fino a 17 milioni di unità fino alla fine dell'anno, puntualizzando che Take-Two potrebbe riportare un cifra pari a 20 milioni ...

Assassin’s Creed Odyssey : Guida agli Obiettivi Xbox One e Trofei PS4 : Proseguiamo con le Guide dedicate ad Assassin’s Creed Odyssey, soffermandoci quest’oggi su Come sbloccare tutti gli Obiettivi Xbox One e Trofei PS4. Assassin’s Creed Odyssey: Come sbloccare Obiettivi Xbox One e Trofei PS4 A seguire vi riportiamo solo gli Obiettivi e Trofei che non sono legati alla storia: Erede di Poseidone: Dovete portare a termine tutte le attività contrassegnate dall’icona di una nave ...

Red Dead Redemption 2 è più bello su Xbox One X o PS4 Pro? Scopriamolo nella nuova analisi comparativa di Digital Foundry : Oggi è il gran giorno di Red Dead Redemption 2, di cui vi abbiamo potuto finalmente parlare nella nostra recensione e che arriverà domani su Xbox One e PS4, colmando le attese di milioni di giocatori.Il gioco è naturalmente ottimizzato per Xbox One X e PS4 Pro, e puntuale come un orologio Digital Foundry ha pubblicato oggi la sua analisi comparativa che sviscera il comparto tecnico delle due edizioni, in un lungo video confronto che potete ...

Nuove date per la beta di Fallout 76 su Xbox One - quando per PC e PS4 : Conclusa la prima fase, la beta di Fallout 76 si appresta a tornare per tutti i giocatori Xbox One sabato 27 ottobre e domenica 28 ottobre. La prima fase di test, lo ricordiamo, è avvenuta il 24 ottobre, oggi Bethesda invece ha annunciato le Nuove sessioni per mettere sotto torchio l'open world online. Ci sono anche gli orari per la nuova beta di Fallout 76 su Xbox One: sabato 27 ottobre a partire dalle 23:00 fino all'1 di notte (praticamente ...

Assassin's Creed Odyssey : ecco perché PS4 Pro e Xbox One X sono il modo migliore per giocarci - analisi comparativa : Assassin's Creed ritorna, ancora una volta, con l'eccellente Odyssey, sviluppato sulla base dello stesso motore che muoveva Origins, l'anno scorso, migliorato per l'occasione. In linea di massima si tratta di un gioco ottimo su console e PC ma, come per il capitolo precedente, dà il meglio di sé sulle console potenziate per il '4K'. Graficamente è un titolo maestoso su tutti i sistemi su cui gira ma PS4 Pro e Xbox One X riescono ad offrire ...

Trailer di lancio per Red Dead Redemption 2 : orario preload - dimensioni PS4 e Xbox One : Sono state svelate le dimensioni di Red Dead Redemption 2 per la versione PS4 direttamente dal PlayStation Store. Qui infatti è stata aggiornata la pagina del gioco rivelando così che il gioco di Rockstar Games su PS4 peserà ben 89,2 GB. Le dimensioni su PS4 del gioco quindi sono simili a quelle della versione Xbox One che si fermano a 88,56 GB. Le novità non sono ancora finite. Rockstar Games infatti ha annunciato che verrà pubblicato oggi, ...

È ufficiale : svelato il peso di Red Dead Redemption 2 su PS4 e confermate le dimensioni della versione Xbox One : Se già la scorsa settimana avevamo potuto apprendere delle dimensioni di Red Dead Redemption 2 su Xbox One, ignoravamo quelle della versione PS4, che sono state da poco svelate dallo stesso PlayStation Store.Come riferisce VG24/7, la pagina del gioco sullo store virtuale PlayStation si è aggiornata, svelando che Red Dead Redemption 2 su PS4 peserà la bellezza di 89,2 GB. Questa informazione è attualmente presente solo nello store della console, ...