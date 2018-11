Province e vitalizi I nuovi fronti del duello Lega-M5s

Vitalizi - i pm : “In Trentino Alto Adige danno per dieci miloni”. Ma Regione e Province non si costituiscono parte civile : BOLZANO – Il danno causato alle casse pubbliche dai Vitalizi gonfiati di cui hanno beneficiato una novantina di consiglieri regionali è stato quantificato in oltre dieci milioni di euro. Ma né la Regione Trentino-Alto Adige, né il consiglio regionale, e neppure le due province autonome di Bolzano e Trento si sono costituite parte civile nella prima udienza del processo per abuso d’ufficio e truffa aggravata che si è aperto in Tribunale. ...