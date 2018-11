Prossima rottura sul Muos

huffingtonpost

(Di giovedì 1 novembre 2018) "Smantelleremo ile Di Maio lo dirà". Le parole del consigliere siciliano M5s Giampiero Trizzino piombano sui cellulari dei ministri in un giorno di festa scatenando il panico. L'esponente regionale annuncia come imminente una decisione che a leggerla bene avrebbe una portata mastodontica nei rapporti fra l'Italia e gli Usa. Il mega impianto satellitare di comunicazione americano in costruzione nella riserva naturale della Sughereta di Niscemi, nella provincia siciliana di Caltanissetta, è stato progettato per rendere più rapidi e integrati gli scambi di informazioni dell'esercito americano e fa parte di una rete intercontinentale, con il sito siciliano snodo delle comunicazioni per il Medio Oriente e il Mediterraneo.I grillini sono da sempre schierati per lo smantellamento della base, ma adesso, nella realpolitik governativa, i vertici sono costretti ...