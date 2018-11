Problemi di airbag | Toyota richiama 1 | 6 milioni di auto

meteoweb.eu

: Toyota richiama 1,6 milioni di auto per problemi all'airbag [news aggiornata alle 07:33] - repubblica : Toyota richiama 1,6 milioni di auto per problemi all'airbag [news aggiornata alle 07:33] - SkyTG24 : Toyota richiama 1,6 milioni di auto per problemi all’airbag - robtropper : RT @paoloigna1: #Toyota richiama 1,6 milioni di auto per problemi all'airbag -

(Di giovedì 1 novembre 2018)ha annunciato giovedì il ritiro di oltre 1,6di veicoli nel mondo perdi. In Europa sono interessati 946mila di veicoli, principalmente modelli Avensis e Corolla. L’intero sistemadovrà essere sostituito. “Potrebbe verificarsi un cortocircuito interno che danneggerebbe il sistema” afferma il gruppo in una nota inviata ad AFP. Per 600mila veicoli, di cui 255mila in Europa, c’è un altro problema: questedevono esserete a causa del dispositivo di gonfiaggio dell’dal lato passeggero, che “presenta un rischio di dispiegamento anomalo in caso di incidente“. L'articolodi1,6diMeteo Web.