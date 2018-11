Probabili formazioni Psg-Lille | Ligue 1 02-11-2018

Serie A : ecco le Probabili formazioni dell’undicesima giornata : probabili formazioni- Dopo il recupero della prima giornata tra Genoa e Milan che ha visto la vittoria dei rossoneri, si riparte già venerdì sera con Napoli-Empoli. La Juventus sfiderà il Cagliari sabato sera, preceduta da Fiorentina-Roma e da Inter-Genoa. Domenica sera chiude il Milan contro l’Udinese. NAPOLI-EMPOLI NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejón, Rog, Diawara, Zielinski; Mertens, ...

Serie B Lecce-Crotone - Probabili formazioni e diretta alle 21. Dove vederla in tv : LECCE - Posticipo della decima giornata stasera alle 21, tra Lecce e Crotone . Per il tecnico giallorosso Liverani , l'obiettivo è quello di tornare al successo dopo il ko interno con il Palermo cui ...

Milan-Genoa - Probabili formazioni : Higuain dal 1' - out Bonaventura : Milan-Genoa- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di recupero di campionato tra Milan e Genoa. Gattuso si affiderà ancora al 4-4-2, un nuova idea tattica che avrebbe convinto totalmente nell’ultima sfida contro la Sampdoria. In difesa Abate prenderà il posto di Calabria, mentre al centro della difesa saranno confermato Musacchio e Romagnoli. Occhio […] L'articolo Milan-Genoa, probabili formazioni: Higuain dal ...

Milan-Genoa oggi - recupero prima giornata Serie A : orario d’inizio e come vederla in tv. Le Probabili formazioni : Domani, mercoledì 31 ottobre alle 20.30, allo stadio San Siro di Milano andrà in scena il recupero della prima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 tra Milan e Genoa. L’incontro, come è noto, non si disputò in conseguenza della tragedia del Ponte Morandi a Genova, portando al rinvio del confronto tra rossoneri e rossoblu. Si prospetta un match interessante tra due squadre che, per motivi diversi, hanno bisogno di punti. ...

Lecce - Liverani annuncia "sorprese" : contro il Crotone scocca l'ora di Di Matteo? Le Probabili formazioni : Possibili novità in formazione per il Lecce che stasera riceverà il ferito Crotone nel posticipo della 10giornata. Cosenza il lizza per un posto, riecco Palombi dal 1'.

LIVE Monopoli-Virtus Francavilla - diretta risultato in tempo reale : Probabili formazioni - inizio alle 20.30 : I biancoverdi del tecnico Giuseppe Scienza hanno conquistato l'accesso alla fase finale della competizione tricolore della terza serie in virtù della partecipazione alla Tim Cup, nella quale hanno ...

Probabili formazioni Milan-Genoa Serie A - 31-10-2018 : Probabili Formazioni di Milan-Genoa, recupero 1^giornata Serie A, Mercoledì 31 Ottobre 2018, Stadio San Siro ore 20.30.Milan-Genoa, mercoledì 31 ottobre. Grande chance per i rossoneri che, dopo la sconfitta della Lazio contro l’Inter, con una vittoria può agganciare i biancocelesti al quarto posto. Il Milan dopo le due batoste nel derby e con il Betis ha rialzato la testa battendo la Sampdoria per 3-2, mentre il Genoa con Juric ha ...

La Serie B in diretta - Probabili formazioni e live dalle 21. Dove vederla in tv : ROMA - È ancora tempo di Serie B . Questa sera, decimo turno, infrasettimanale, di campionato. Rinviata causa maltempo , allerta rossa su tutta la Liguria, Spezia-Benevento . Il Verona di Grosso, in ...