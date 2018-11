Pro Vercelli-Novara | designato l' arbitro

Provincia di Vercelli : 'Limitate gli spostamenti' : Se è vero che Arpa prevede una breve tregua dal maltempo , articolo qui , , è anche vero che le abbondanti piogge delle ultime ore hanno comunque provocato qualche danno. Ad esempio: il cimitero di ...

Serie B a 19 squadre - ripescaggi : Tar accoglie ricorso Ternana/ Ultime notizie - caos per Novara e Pro Vercelli : Serie B nel caos: a 19 o a 22? Tar accoglie ricorso della Ternana, caos anche per le posizioni da riesaminare di Novara e Pro Vercelli. Nuova pioggia di ricorsi?(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:08:00 GMT)

Avvocato Pro Vercelli : “La B deve tornare a 22 squadre” : “Ora la palla passa alla federazione, che deve attuare mi auguro in tempi brevi la procedura dei ripescaggi. Ma non c’è dubbio che la serie B debba tornare a 22 squadre“. Lo dice all’Ansa l’Avvocato Cesare Di Cintio, che cura gli interessi della Pro Vercelli nella vicenda dei ricorsi sulla Serie B, a proposito della decisione del Tar del Lazio sul format della serie cadetta. “Immagino che la Figc non ...

Pro Vercelli Piacenza/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - orario - quote e risultato live : diretta Pro Vercelli-Piacenza, info Streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, recupero della prima giornata del girone A(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 08:28:00 GMT)

Pro Vercelli : l'esame con chi sogna la Serie B : Filippo Berra in azione contro il Pontedera Saranno tante le avversarie che verranno al 'Piola' per difendersi nel tentativo di portare a casa un punticino. Il Pontedera ci è riuscito. La Pro Vercelli ...

