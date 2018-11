Primo intervento pubblico della principessa Leonor di Spagna

All’Ospedale San Giovanni di Roma Primo intervento neurochirurgico per tumore cerebrale con paziente sveglio : Presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni –Addolorata pochi giorni fa è stato eseguito il primo intervento con paziente sveglio (Awake Surgery) per l’asportazione di un tumore del cervello. Questa tecnica, impiegata per riconoscere e preservare le aree del linguaggio in pazienti che si presentano con tumori vicini a tali aree, è nota e si è sviluppata dagli anni novanta con l’avvento di farmaci che sedano, ma non deprimono la respirazione. Il ...

Primo trapianto di faccia in Italia. 'Tecnicamente riuscito' l'intervento durato 27 ore all'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea ... : Il Protocollo è altamente sperimentale conta pochi precedenti nel mondo ed è realizzato sotto la guida del Centro Nazionale Trapianti'.'Una opzione chirurgica ricostruttiva si precisa che il Sant'...

Trapianto di faccia : concluso il Primo in Italia - l'intervento è durato venti ore : Circa 20 ore per effettuare un Trapianto di faccia su una paziente donna. La straordinaria operazione è la prima in Italia, eta con eccellenti [VIDEO] risultati tecnici dall'ospedale San'Andrea di Roma. Si tratta di un intervento svolto su una quarantanovenne affetta da una malattia genetica, la neurofibromatosi di tipo I, che provoca manifestazioni sia sul sistema nervoso che sulla pelle. Una procedura complessa ma che senza la donazione di una ...

"È stato come un concerto". Il dottor Santanelli racconta il Primo intervento di faccia in Italia : "È stato come un concerto, nel quale bisogna coordinare una serie di artisti per sviluppare un'opera". Così Fabio Santanelli di Pompeo, responsabile dell'Unità Operativa di Chirurgia Plastica dell'ospedale Sant'Andrea di Roma, ha descritto all'ANSA il primo trapianto di faccia eseguito in Italia, un intervento durato 27 ore e del quale è stato il 'direttore d'orchestra".Il fatto di essere stati gli apripista in Italia ...

Ebola - MSF : 65 curati nel Primo mese d’intervento in Nord Kivu in Congo : L’organizzazione medico-umanitaria Medici Senza Frontiere ha reso noto di avere trattato 65 pazienti confermati di Ebola nel primo mese di intervento in Nord Kivu, in risposta alla nuova epidemia in Repubblica Democratica del Congo: si tratta di oltre l’80% di tutti i pazienti confermati ricoverati nei centri di trattamento Ebola nel primo mese di questa epidemia, spiega l’organizzazione, sottolineando che, tra i pazienti ...

Forum Ambrosetti Primo intervento di un umanoide : Tutte le preoccupazioni per l'economia e i delicati equilibri internazionali sfumano a una strana comparsa sul lago di Como: quella dell'umanoide, intervenuto con il professor Hiroshi Ishiguro. La ...

Rugby - Primo intervento chirurgico riuscito per Matteo Minozzi. L’atleta della nazionale sarà sottoposto ad una ricostruzione legamentosa : Matteo Minozzi è stato sottoposto alla prima operazione dopo il grave infortunio occorso durante il match Zebre-Southern Kings, all’esordio stagionale in Pro14. Come comunicato dal bollettino medico rilasciato società in cui milita, il 22enne veneto è stato sottoposto ad un intervento chirurgico presso la Clinica Villa Stuart di Roma dal Prof. Pier Paolo Mariani. Come si evince dal bollettino: “Minozzi ha subito la ricostruzione ...

Sgomberi - Primo intervento in palazzo occupato a Roma/ Ultime notizie - tensione tra Salvini e Comune : Sgomberi, primo intervento in palazzo occupato a Roma. Ultime notizie, clima di alta tensione tra Matteo Salvini, il Comune e la Regione sulla strada da seguire