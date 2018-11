lanazione

: RT @qn_lanazione: 'Prigionieri' nell'aereo, ore da incubo per 120 passeggeri #firenze - TuttoQuaNews : RT @qn_lanazione: 'Prigionieri' nell'aereo, ore da incubo per 120 passeggeri #firenze - qn_lanazione : 'Prigionieri' nell'aereo, ore da incubo per 120 passeggeri #firenze - sebasticulo : RT @triesteantifa: Via Bellosguardo 6: la 1^ sede dell’Ispettorato Speciale di PS, dove furono rinchiusi e torturati decine e decine di pri… -

(Di giovedì 1 novembre 2018) Firenze, 1 novembre 2018 - Partire per Amsterdam , dall' aeroporto Vespucci di Firenze , meglio conosciuto come Peretola , è stata una vera e propria odissea per 120. Il volo della ...