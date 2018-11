Prescrizione | la Lega con le opposizioni per far slittare il ddl | “Serve più tempo”

ilfattoquotidiano

: ++FOLLIA PRESCRIZIONE++ Con l’emendamento 5Stelle, se vieni assolto in 1o grado, il pm potrà impugnare la sentenza… - AnnalisaChirico : ++FOLLIA PRESCRIZIONE++ Con l’emendamento 5Stelle, se vieni assolto in 1o grado, il pm potrà impugnare la sentenza… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 novembre: Bonafede dà lo stop alla prescrizione, difesa da Lega-FI-Pd - fattoquotidiano : Prescrizione, Bonafede: “Mal di pancia Lega? Non mi risulta. C’è scritto nel contratto di governo” -

(Di giovedì 1 novembre 2018) I Cinquestelle rassicurano: quello in corso sullaè un “confronto sereno“. Già dalla mattinata del primo novembre, aggiungono parlando con l’agenzia Ansa, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha sentito per telefono diversi “autorevoli esponenti” della. Un dialogo che – assicurano dal M5s – avrà un esito positivo. Intanto, però, sempre di “confronto” e “dialogo” si tratta. Il socio di governo, il Carroccio, dopo l’uscita del più alto in grado a Montecitorio, il capogruppo Riccardo Molinari, si è chiuso in un silenzio totale e ha lasciato che per laparlassero tutti gli altri, da Forza Italia al Pd (in un senso) fino agli stessi grillini (in senso contrario). I “forti dubbi” espressi dallasono stati ribaditi poi nell’ufficio di presidenza delle commissioni Affari ...