Prende il telefono della figlia e trova un filmato shock

La risposta dell’economista vicino al M5s non gli piace - così Monti Prende il telefono e chiama in diretta per correggerlo : Piccolo fuoriprogramma a L’Aria che tira, su La7, dopo che l’economista Antonio Maria Rinaldi ha parlato del livello attuale dello spread e delle politiche messe in campo dal governo italiano dopo la crisi economica e quella monetaria. Mario Monti, infatti, ha telefonato in diretta per correggere Rinaldi e difendere l’operato del suo esecutivo, che avrebbe permesso alla Bce di introdurre il Quantitative easing a favore, anche, ...