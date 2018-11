Post partita Milan-Genoa | siparietto tra Gattuso e Kessie | ' Sei una capra' | VIDEO

Calcio - nel recupero della prima giornata il Milan sconfigge in extremis il Genoa e raggiunge la Lazio al quarto Posto. Romagnoli protagonista in negativo e positivo della partita : Il Milan festeggia la notte di Halloween con tre punti fondamentali per la lotta ad un posto in Champions League. Dopo aver sconfitto la Sampdoria domenica 28 ottobre, perde nel San Siro rossonero anche l’altro club genovese, il Genoa, per 2-1, nel recupero di una gara prevista per la prima giornata e successivamente rimandata per solidarietà nei confronti delle vittime della caduta del Ponte Morandi. Vantaggio lampo del Milan per 2-1 con la ...

Parma-Lazio - tragedia nel Post partita : morto un tifoso laziale - i dettagli : Parma-Lazio, tragedia nel post partita, un tifoso laziale in trasferta è deceduto immediatamente dopo la fine dell’incontro Parma-Lazio si è conclusa con la vittoria della squadra di Inzaghi in trasferta in Emilia, una giornata di festa per i laziali trasformatasi in tragedia nel post partita. Sì perchè uno dei 4000 tifosi della Lazio che si sono recati a Parma, è deceduto subito dopo la gara. Secondo quanto rivelato da Cittaceleste, ...

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata e diretta gol live score della partita (Posticipi 8^ giornata) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite, in programma oggi domenica 21 ottobre 2018 e valide per l'ottava giornata del campionato.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 04:19:00 GMT)

Crotone – Padova - le dichiarazioni del presidente Gianni Vrenna e del tecnico Giovanni Stroppa nel Post partita : Il presidente Vrenna: “Vittoria importante affinché il Crotone uscisse da questa mini crisi di risultati che durava da quattro giornate.

Roma-Spal - Di Francesco furioso coi suoi uomini nel Post-partita : Eusebio Di Francesco ha parlato a caldo dopo la sconfitta contro la Spal, la sua Roma non ha messo in campo ciò che il tecnico avrebbe voluto “Quando si preparano le partite non si può sbagliare niente, su questo sono un po’ arrabbiato perché voglio più concentrazione”. Sono le parole dell’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, dopo il ko per 2-0 in casa contro la Spal. “Ero contento di quanto fatto nel ...

Nazionale in tv - successo di ascolti per Rai 1 : 8 milioni per la diretta - 6 milioni nel pre e intervallo - oltre 3 milioni per i 40 minuti di approfondimento Post partita : Ottimo risultato in termini di ascolti per l’offerta Nations League di Rai1. La Nazionale di Roberto Mancini ha battuto ieri la Polonia al 92esimo, facendo incetta di telespettatori sul primo canale Nazionale: 8 milioni (share 33.69%) per la diretta dell’incontro, 6 per il pre-partita (6.158.743 telespettatori, share 26.42%) e intervallo (6.110.465 telespettatori, share 23.67%) ma è da sottolineare soprattutto il post partita, ...

Dulwich Hamlet Crystal Palace - il portiere fa sospendere la partita per sPostare l'auto : ... poi, quando ho sentito parlare di rimorchio ho iniziato a urlare verso persone a caso nella folla per far capire a tutti che l'auto era la mia - ha detto Edward a Sport Bible -. Poi c'è stato l'...

Italia Under 21 - Di Biagio nel Postpartita : “Squadra in crescita - col Belgio appuntamento in finale” : È un Di Biagio apparentemente deluso quello che si presenta ai microfoni Rai nel post partita di Italia-Belgio: “Se fosse finita pari, il risultato ci sarebbe stato stretto”. Il ct dell’Under 21 ha comunque visto alcuni segnali positivi nella gara di stasera: “Ho visto delle buone cose, il Belgio ha trovato gol in una delle rare occasioni offensive. Una squadra in crescita, abbiamo fatto un buon calcio. Non ...

VIDEO SPAL-Inter 1-2 - gli highlights della partita : la doppietta di Icardi issa i nerazzurri al terzo Posto : L’Inter espugna Ferrara battendo per 1-2 la SPAL nel posticipo dell’ottavo turno di Serie A e si porta al terzo posto in classifica. Decisiva la doppietta di Icardi, per gli estensi in gol Paloschi. Rimpianti per i padroni di casa per il rigore fallito da Antenucci quando il punteggio era di 0-0. IL VANTAGGIO INIZIALE DI Icardi #Icardi. #spalinter 0-1 gol di maurito pic.twitter.com/Vutq7AiTNE — Topolino Gol (@GolTopolino) ...

La proPosta di matrimonio? Nell’intervallo della partita : I TUFFATORI CINESI A RIO 2016LA RUGBISTA E LA VOLONTARIA«CI POSSIAMO SPOSARE ADESSO?»WILL E IL SUO SALTOIL RING DI JOHN CENAIL FOOTBALL PALERMITANO......E QUELLO AMERICANOIL BACIO A TRIESTEMARTINA SUL CAMPOPARCHEGGIO LA BICI UN ATTIMOI NUOTATORI SUL PODIOIN GINOCCHIO DALL'ARBITROPIZZO IN PEDANASCENDI DALLA TRIBUNAAMERICANO D'ITALIAQUELLA TUA MAGLIETTA SCRITTA...Non è stata la partita l’evento clou dell’ultima domenica di settembre allo stadio ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : le dichiarazioni Post partita. Davide Mazzanti pensa già a Turchia e Cina : L’Italia ha battuto Cuba per 3-0 nella terza gara dei Mondiali di Volley femminile: nella Pool B di Sapporo le azzurre hanno inanellato così la terza vittoria consecutiva, presentandosi al meglio alle due partite risolutive del raggruppamento, contro Turchia e Cina, in programma rispettivamente domani e giovedì. Al sito federale queste le dichiarazioni dei protagonisti. Il CT Davide Mazzanti pensa subito alle prossime partite: ...

Fiorentina-Atalanta - caos nel Post partita : il VAR della discordia - Gasperini affronta Pioli a muso duro! : caos nel post partita di Fiorentina-Atalanta: Gasperini a muso duro con Pioli dopo l’episodio del calcio di rigore, inesistente, fischiato a Chiesa Animi caldissimi nel post partita di Fiorentina-Atalanta. Gian Piero Gasperini è andato ad affrontare a muso duro Stefano Pioli, parlando del rigore inesistente fischiato alla Fiorentina che ha condizionato fortemente la partita. “Non c’era il rigore, come non c’era ...

Mondiali Volley 2018 – Il Brasile domina la prima semifinale - le voci dei protagonisti nel Post partita : Brasile-Serbia 3-0, le voci dei protagonisti della prima semifinale dei campionati del mondo 2018 Dopo la vittoria conquistata dal Brasile sulla Serbia per 3-0 (25-22, 25-21, 25-22), la nazionale verdeoro è la prima finalista del Campionato del Mondo 2018. Ecco le voci dei protagonisti al margine della semifinale giocata oggi pomeriggio al PalaAlpitour. GRBIC: “non penso che la mia squadra non abbia giocato bene, ovviamente potevamo fare ...

Francesco Totti - proPosta indecente della squadra australiana : ingaggiato solo per la partita decisiva : Francesco Totti torna a giocare a 41 anni? Forse. L'Apia Leichhardt Tigers, squadra di serie B australiana di un quartiere occidentale di Sydney, ha chiesto all'ex capitano della Roma di disputare una ...