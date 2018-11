POCO Launcher si aggiorna alla versione 2 6 1 3 con una gestione migliore delle icone

Android : disponile al download il launcher di POCO F1 : Dopo svariati mesi di test, Xiaomi ha deciso di rilasciare per tutti gli utenti Android il nuovo launcher presentato con l’arrivo del suo smartphone Poco F1Il nuovo launcher ha caratterizzato il prodotto dell’azienda cinese grazie alle sue linee pulite e la gestione avanzata delle applicazione sulla schermata principale, infatti è possibile sfruttare differenti opzioni per l’adattamento e per la ricerca, oltre ad offrire alla ...

POCO Launcher è disponibile al download per tutti dal Play Store : A quasi due mesi dalla sua pubblicazione in beta privata, POCO Launcher è finalmente scaricabile dal Play Store da tutti perché adesso è disponibile in versione stabile, quindi non più in beta come in precedenza. L'articolo POCO Launcher è disponibile al download per tutti dal Play Store proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi POCOPhone F1 : Launcher POCO e sfondi disponibili al download per altri smartphone : Lo Xiaomi PocoPhone F1 annunciato in Italia al prezzo di 329 euro ha un Launcher e alcuni sfondi che adesso possono essere scaricati e provati sul vostro smartphone android: i links.Dopo l’annuncio ufficiale che lo smartphone Android con chipset Snapdragon 845 Xiaomi PocoPhone F1 sarà venduto anche in Italia a partire da 329 euro, oggi ci sono altre interessanti novità al riguardo.Infatti vi ricordo che il PocoPhone F1 è un secondo marchio ...

Download POCO Launcher APK Android : Poco Launcher, il Launcher di PocoPHONE F1, è arrivato sul Play Store. Ma è disponibile anche il file APK per scaricare e installare manualmente Poco Launcher su tutti gli Android Download Poco Launcher APK per tutti gli smartphone Android Poco Launcher è finalmente disponibile sul Play Store Android: tutti gli interessati possono scaricarlo e installarlo direttamente […]

