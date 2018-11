Pm | scelta politica insindacabile Diciotti | archiviazione per Salvini

Diciotti - procura di Catania chiede l’archiviazione per Salvini : “Stop a sbarco scelta politica insindacabile dal giudice” : Il ritardo nello sbarco dalla nave Diciotti è “giustificato dalla scelta politica, non sindacabile dal giudice penale per la separazione dei poteri, di chiedere in sede Europea la distribuzione dei migranti (e il 24 agosto si è riunita la Commissione europea) in un caso in cui secondo la convenzione Sar sarebbe toccato a Malta indicare il porto sicuro”. Così la procura di Catania motiva la richiesta di archiviazione del ministro ...

Massimo Giletti : 'Orfeo mi ha costretto a lasciare la Rai : fu una scelta politica' : Massimo Giletti, ospite di Un giorno da Pecora su Rai Radio1, si toglie qualche sassolino dalla scarpa. ' È la prima volta che torno in uno studio Rai dopo la fine de l'Arena - dice - Mi ha costretto ...

Valentina Tronconi - tra i fondatori del Coordinamento Uguali Doveri : "Il caso mense di Lodi è un'apartheid scolastica - una scelta politica" : L'ultima delibera del comune di Lodi colpisce 300 famiglie extracomunitarie. Il paese, retto dalla giunta leghista, è intervenuto sulla regolamentazione che disciplina la mensa e lo scuolabus. 259 famiglie non possono accedere ai servizi se non viene presentato, tra i documenti, un foglio che attesti il mancato possesso di beni immobili o di disponibilità economiche da unire alla dichiarazione Isee. Il problema è che vista ...

Dj Fabo - governo si costituisce in giudizio davanti alla Consulta. Marco Cappato : “Era discrezionale - è una scelta politica” : Venti pagine di memoria depositate ieri dal governo Conte, come aveva fatto già il governo Gentiloni il 3 aprile scorso. Il “processo” è quello davanti alla Consulta dopo l’invio da parte della corte d’Assise di Milano degli atti del giudizio in cui è imputato Marco Cappato per la morte di Fabiano Antoniani, 40 anni, noto come dj Fabo, in una clinica svizzera col suicidio assistito il 27 febbraio 2017. “Ho appreso ...

Tale e quale show - Carlo Conti fa una inspiegabile scelta - politica - : chi si porta in trasmissione : Per la nuova stagione di Tale e quale show su Raiuno, Carlo Conti punta sull'usato sicuro con una sfilza di personaggi già ben rodati. La novità di quest'anno però è una bomba clamorosa: Vladimir ...

Ponte Morandi - Toti : “Ricostruzione a Fincantieri? scelta politica che vede convergenti comune - regione e governo” : “Fincantieri è una Scelta politica”. Il governatore della Liguria Giovanni Toti lo ammette: la Scelta del gruppo pubblico-privato della cantieristica navale per la ricostruzione del Ponte Morandi è nella convergenza delle visioni politiche. Altro che competenze, genovesità o addirittura solidità finanziaria della Fincantieri. Che secondo Toti è addirittura “l’azienda pubblica più solida che esista”. I bilanci, ...

Valduga - Oss Emer * DICHIARAZIONE POLITICA : ' Daldoss ha ritenuto opportuno presentarsi al tavolo Pd e Upt - Non aveva alcun mandato nè abbiamo condiviso questa scelta ' - : E l'ingenuità in POLITICA ci spiegano può 'non' essere un valore. Sicuramente è un valore avere una faccia sola e una parola sola, e queste noi abbiamo. Non è quindi questo il "progetto civico ...

BAGNOLI/ Floro Flores - la scelta - politica - che può battere statalismo e ideologia : Il governo ha sostituito Salvatore Nastasi con Francesco Floro Flores nel ruolo di commissario per la bonifica di BAGNOLI. Una mossa promettente.