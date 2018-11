Pillola anticoncezionale | benefici ed effetti collaterali under 40

dilei

(Di giovedì 1 novembre 2018) Fino a che età è possibile prendere la? In passato i ginecologi imponevano tassativamente alle donne di interrompere l’assunzione a 40 anni. Oggi la situazione è molto diversa e, anche superati gli anta, si può utilizzare questo contraccettivo. Era il 1971 quando laarrivò in Italia, 11 anni dopo il suo debutto negli Stati Uniti. Da allora molte cose sono cambiate e questo farmaco si è evoluto, con cambiamenti nella sua formulazione che hanno reso più leggeri gli, migliorando iapportati all’organismo. Attualmente le ragazze giovani30 utilizzano le pillole monofasiche. In questo caso il medicinale è contenuto in un blister e viene assunto una volta al giorno. Al suo interno si trovano estrogeno e progestinico in bassi livelli (15 microgrammi), ciò rende possibile il consumo anche per periodi di 5 anni senza ...