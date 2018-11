Piezzecore | come fai sbagli In fondo essere madre è questo

vanityfair

(Di giovedì 1 novembre 2018) L’estate scorsa si è posto il problema di P., amico di mia figlia che «beve troppo. Anzi beve sempre». Ma lo sanno i suoi? Chiedo io, ancora convinta che i genitori servano a prendere il mano il timone nella tempesta, e correggere la rotta. «Forse li chiamava R che li conosce». Li avrà chiamati R? Non lo so. Poi mi viene raccontato di S, amico di mio figlio, che «improvvisamente non esce più di casa. Ma mai, mai». Ma i suoi genitori se ne sono accorti? Chiedo, mossa dalla convinzione di cui sopra. «Boh, non lo so, ma tu non fare niente. Prometti», mi viene intimato. Io i genitori di P e quelli di S non li conosco e non saprei nemmenorecuperarli, a che titolo chiamarli e dire loro: salve, non ci conosciamo, ma volevo avvisarvi che vostro figlio ha un problema. Non sto cercando di assolvermi dal fatto di non avere alzato il telefono, sto solo cercando di capire. Avere una rubrica a ...