Piccolo Alex | speranza da Bologna Al Sant' Orsola un possibile donatore di midollo

Una speranza per il Piccolo Alex : individuata possibile compatibilità da cordone ombelicale : Secondo il direttore del Centro nazionale trapianti, l’ospedale britannico in cui il piccolo è ricoverato ha chiesto la verifica di un cordone ombelicale individuato a Bologna. Quella del cordone ombelicale sarebbe però l’opzione di riserva, un ultimo tentativo nel caso non si riesca a trovare un donatore compatibile. Per questo resta fondamentale continuare la gara di solidarietà che sta riempiendo le piazze d’Italia.Continua a leggere

Il grande cuore di Napoli - tutti in fila al Plebiscito per salvare il Piccolo Alex : «Ma i tamponi stanno finendo» : Napoli e i napoletani hanno risposto in massa all'appello della famiglia di Alessandro Maria Montresor, il bimbo di un anno e mezzo affetto da una rara malattia genetica che ha urgente bisogno di...

