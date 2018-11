Piazza Affari svetta con lo spread sotto 300 Petrolio ai minimi da 7 mesi

Piazza Affari : Mib +0 - 71% - Spread 299 - 7 : 18.13 Chiude in rialzo, anche se non ai massimi di giornata, Piazza Affari, dopo una sessione caratterizzata da scambi contenuti tipici del clima festivo. L' indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,71% a 19.185 punti. Spread Btp Bund tedeschi, chiude a 299,3 punti. Chiudono miste le Borse Ue dopo un avvio debole e in un contesto caratterizzato dalle crisi geopolitiche. Francoforte chiude in progresso dello 0,18%, mentre Londra va giù ...

Seduta positiva per Piazza Affari. Caute le borse europee : Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano , in pole position rispetto a un'Europa incolore. Si muove in modesto rialzo la borsa di Wall Street con l' S&P-500 , che evidenzia un incremento dello 0,...

Piazza Affari la migliore in Ue con spread sotto 300. Bene Wall Street : La prudenza è stata legata alle preoccupazioni per la politica commerciale Usa, al rallentamento dell'economia cinese e al clima di attesa a meno di una settimana dalle elezioni americane di Mid-term.

Piazza Affari la migliore in Ue con spread sotto 300. Euro a 1 - 14 dollari : ... manifatturiero stabile a ottobre Lieve aumento del ritmo di espansione dell'attività manifatturiera in Cina, in un contesto che rimane di rallentamento dell'economia cinese a causa della politica ...

Piazza Affari : scatto rialzista per Credito Valtellinese : Prepotente rialzo per il gruppo bancario italiano , che mostra una salita bruciante del 3,03% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE ...

Piazza Affari : accelera Banca Generali : Brillante rialzo per il gruppo Bancario , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,05%. L'andamento di Banca Generali nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza ...

Andamento positivo per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari - +1 - 00% - - giornata euforica per Class Editori : L' Indice dei servizi di consumo italiano continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Services ha aperto a 24.534,...

Seduta Euforica per l'indice siderurgico a Piazza Affari - +2 - 59% - : Molto positiva la giornata per l' indice italiano delle azioni siderurgiche , che non si discosta molto dal buon andamento dell' indice EURO STOXX e che guadagna il 2,59%, dopo la chiusura di ieri a ...

Borse allungano - Piazza Affari la migliore con spread sotto 300 : Cina, manifatturiero stabile a ottobre Lieve aumento del ritmo di espansione dell'attività manifatturiera in Cina, in un contesto che rimane di rallentamento dell'economia cinese a causa della ...

Piazza Affari : spinge in avanti Eurotech : Grande giornata per Eurotech , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,98%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Eurotech rispetto all'...

Piazza Affari : Prysmian - quotazioni alle stelle : Ottima performance per il gruppo specializzato nella produzione di cavi , che scambia in rialzo del 3,21%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...

Piazza Affari : in forte denaro Technogym : Rialzo per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,45%. A livello comparativo su base ...

Piazza Affari : in calo Aeroporto di Bologna : Sottotono l' Aeroporto situato nel cuore della food valley emiliana , che passa di mano con un calo dell'1,90%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia ...

Piazza Affari rafforza la linea di trincea - positivi per forza : ... ieri l' Istat ha anche comunicato l'aumento del tasso di disoccupazione al 10,1% a conferma del fatto che le previsioni di crescita fissate dal Governo italiano, nel Documento di economia e finanza, ...