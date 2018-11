Piazza Affari rafforza la linea di trincea | positivi per forza

Ottobre nero per le Borse - Piazza Affari perde l'8% in un mese : Milano, 31 ott., askanews, - Nonostante i guadagni odierni, è stato un Ottobre da dimenticare, tra i peggiori dell'ultimo decennio, per Piazza Affari e per i mercati azionari mondiali, in preda a un ...

Piazza Affari : risultato negativo per Safilo : Ribasso per il produttore di occhiali da sole e da vista , che presenta una flessione dell'1,90%. Lo scenario su base settimanale di Safilo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Piazza Affari in lieve rialzo. In rally il resto dell'Europa : Chiusura poco sopra la parità per Piazza Affari , che non si allinea al generale entusiasmo delle altre principali Borse europee, tutte in forte rialzo grazie anche alla spinta di Wall Street . Seduta ...

Wall Street in rally. Europa positiva con Piazza Affari in coda - Fca giù : Intanto prosegue il confronto tra Italia e Ue sulla manovra, con una lettera che annuncia la procedura di infrazione e dopo che il Pil del terzo trimestre ha mostrato la stagnazione dell'economia. ...

Piazza Affari : strategie post crollo. I titoli buy a novembre : In secondo luogo Equita SIM vede dei rischi crescenti di rallentamento della crescita in Europa, legati all'incertezza creata dall'aggressiva politica commerciale degli Stati Uniti, all'inflazione ...

Borse UE in rialzo. Piazza Affari si allinea : Seduta sostanzialmente rialzista per la borsa milanese , in un contesto europeo più che positivo. L' Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,134. Seduta in frazionale ...

Piazza Affari : luce verde per CHL : Prepotente rialzo per la società attiva nel settore dell'Information Technology , che mostra una salita bruciante del 2,04% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di CHL è più fiacca ...

Piazza Affari : sviluppi positivi per Bb Biotech : Rialzo per Bb Biotech , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,01%. Lo scenario su base settimanale di Bb Biotech rileva un allentamento della curva rispetto alla ...

Piazza Affari : Diasorin in rally : Protagonista l' azienda produttrice di apparati diagnostici , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,10%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del ...

Piazza Affari : OVS sale verso 1 - 584 Euro : Brillante rialzo per il leader dell'abbigliamento in Italia , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,36%. Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB su base settimanale, si ...

Borse - l'Europa rimbalza. Bene Piazza Affari - spread in area 300 : Netto rimbalzo per le Borse europee, che seguono Wall Street e l'Asia, che hanno recuperato terreno grazie all'affievolirsi dei timori sulla guerra commerciale e ad alcune trimestrali confortanti. Rimbalza anche Piazza Affari con il Ftse Mib che sale dello 0,9% mentre prosegue il confronto tra Italia e Ue sulla manovra...

Amplifon in caduta libera a Piazza Affari : In forte ribasso la società leader nelle soluzioni uditive , che mostra un disastroso -2,27%. La tendenza ad una settimana di Amplifon è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento ...

Piazza Affari : le vendite travolgono Banca Carige : A picco la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che presenta un pessimo -2,04%. Lo scenario su base settimanale di Banca Carige rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal ...