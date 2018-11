Piazza Affari | accelera Banca Generali

Piazza Affari : scatto rialzista per Credito Valtellinese : Prepotente rialzo per il gruppo bancario italiano , che mostra una salita bruciante del 3,03% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE ...

Andamento positivo per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari - +1 - 00% - - giornata euforica per Class Editori : L' Indice dei servizi di consumo italiano continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Services ha aperto a 24.534,...

Seduta Euforica per l'indice siderurgico a Piazza Affari - +2 - 59% - : Molto positiva la giornata per l' indice italiano delle azioni siderurgiche , che non si discosta molto dal buon andamento dell' indice EURO STOXX e che guadagna il 2,59%, dopo la chiusura di ieri a ...

Borse allungano - Piazza Affari la migliore con spread sotto 300 : Cina, manifatturiero stabile a ottobre Lieve aumento del ritmo di espansione dell'attività manifatturiera in Cina, in un contesto che rimane di rallentamento dell'economia cinese a causa della ...

Piazza Affari : spinge in avanti Eurotech : Grande giornata per Eurotech , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,98%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Eurotech rispetto all'...

Piazza Affari : Prysmian - quotazioni alle stelle : Ottima performance per il gruppo specializzato nella produzione di cavi , che scambia in rialzo del 3,21%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...

Piazza Affari : in forte denaro Technogym : Rialzo per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,45%. A livello comparativo su base ...

Piazza Affari : in calo Aeroporto di Bologna : Sottotono l' Aeroporto situato nel cuore della food valley emiliana , che passa di mano con un calo dell'1,90%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia ...

Piazza Affari rafforza la linea di trincea - positivi per forza : ... ieri l' Istat ha anche comunicato l'aumento del tasso di disoccupazione al 10,1% a conferma del fatto che le previsioni di crescita fissate dal Governo italiano, nel Documento di economia e finanza, ...

Ottobre nero per le Borse - Piazza Affari perde l'8% in un mese : Milano, 31 ott., askanews, - Nonostante i guadagni odierni, è stato un Ottobre da dimenticare, tra i peggiori dell'ultimo decennio, per Piazza Affari e per i mercati azionari mondiali, in preda a un ...

Piazza Affari : risultato negativo per Safilo : Ribasso per il produttore di occhiali da sole e da vista , che presenta una flessione dell'1,90%. Lo scenario su base settimanale di Safilo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Piazza Affari in lieve rialzo. In rally il resto dell'Europa : Chiusura poco sopra la parità per Piazza Affari , che non si allinea al generale entusiasmo delle altre principali Borse europee, tutte in forte rialzo grazie anche alla spinta di Wall Street . Seduta ...

Wall Street in rally. Europa positiva con Piazza Affari in coda - Fca giù : Intanto prosegue il confronto tra Italia e Ue sulla manovra, con una lettera che annuncia la procedura di infrazione e dopo che il Pil del terzo trimestre ha mostrato la stagnazione dell'economia. ...

Piazza Affari : strategie post crollo. I titoli buy a novembre : In secondo luogo Equita SIM vede dei rischi crescenti di rallentamento della crescita in Europa, legati all'incertezza creata dall'aggressiva politica commerciale degli Stati Uniti, all'inflazione ...