Pesaro | 8 sagre da non perdere a novembre 2018

ilrestodelcarlino

: RT @Carlino_Pesaro: #Pesaro, i sapori dell'autunno: 7 eventi tutti da gustare - We_Pesaro : RT @Carlino_Pesaro: #Pesaro, i sapori dell'autunno: 7 eventi tutti da gustare - Carlino_Pesaro : #Pesaro, i sapori dell'autunno: 7 eventi tutti da gustare -

(Di giovedì 1 novembre 2018) Il 17 e 18Talamello , PU, ospiterà la sagra del celebre formaggio conosciuto in tutto il mondo per il suo sapore e per il suo metodo di stagionatura. Misto, a base di latte di pecora e ...